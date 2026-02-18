Projektkoordinator - vikariat
Sveriges lantbruksuniversitet / Administratörsjobb / Lomma Visa alla administratörsjobb i Lomma
2026-02-18
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Lomma
, Lund
, Malmö
, Eslöv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Vi söker en engagerad och noggrann vikarierande projektkoordinator till SNS & NKJ.
Om jobbet
SNS (Samnordisk Skogsforskning) och NKJ (Nordisk kommitté för jordbruks- och livsmedelsforskning) söker en vikarierande projektkoordinator till vårt gemensamma sekretariat. SNS och NKJ är två nordiska samarbetsorgan kopplade till Nordiska ministerrådet. Båda organisationerna har SLU som värdorganisation och sekretariatet är placerat vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap på SLU i Alnarp.
Som vikarierande projektkoordinator kommer du att arbeta som en integrerad del av sekretariatet och ha en central roll i den löpande verksamheten. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
• Koordinera och följa upp finansierade nätverk och projekt
• Ge administrativt och kommunikativt stöd till styrelser, arbetsgrupper och samarbetspartners
• Medverka i planering och genomförande av möten, workshops och konferenser
• Bidra till rapportering, uppföljning och dokumentation
• Stödja sekretariatets externa och interna kommunikation
SNS och NKJ:s sekretariat består av ett litet och engagerat team. Arbetet utförs på plats vid sekretariatet som är placerat vid SLU i Alnarp, vilket ger en nära koppling till både akademi och nordiskt samarbete.
Din bakgrund
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och har intresse för nordiskt samarbete och forskningsnära verksamhet. Du trivs med att arbeta självständigt men också i nära samarbete med andra, i en roll med varierande arbetsuppgifter och många kontaktytor.
Formella krav:
• Relevant akademisk utbildning inom exempelvis skog, jordbruk, livsmedel, bioekonomi, samhällsvetenskap eller annat närliggande område
• Erfarenhet av administrativt arbete, projektstöd eller koordinerande arbetsuppgifter
• Mycket god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
• God förmåga att arbeta strukturerat, planera och följa upp arbetsuppgifter
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom forskning, forskningsfinansiering eller forskningsadministration
• Erfarenhet av nordiskt eller internationellt samarbete
• God kommunikationsförmåga på svenska eller annat nordiskt språk
• Erfarenhet av mötesplanering, rapportering eller uppföljning av projekt
• Vana att arbeta med digitala verktyg såsom Officepaketet, Teams eller liknande samarbetsplattformarPubliceringsdatum2026-02-18Om företaget
SLU är ett av världens högst rankade universitet inom flera ämnesområden, och är rankat #1 inom skogsvetenskap (CWUR). Vi är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans och vi har särskild expertis kring skogen och skogsbruket som komplexa socio-ekologiska system. Våra forskningsområden inkluderar skogsskötsel, skoglig ekologi, patologi, policy och planering. Vi samarbetar med olika typer av avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund- och avancerad nivå behandlar samtliga ovannämnda områden.
Mer information om institutionen/avdelningen: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap | slu.se
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Alnarp
Anställningsform:
Vikariat 9,5 månader.
Omfattning:
60%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-03-04.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Jonas Rönnberg fornamn.efternamn@slu.se 070-672 76 43 Jobbnummer
9749725