Projektinköpare till Orkla House Care - OnepartnerGroup Jönköping AB - Inköpar- och marknadsjobb i Jönköping

OnepartnerGroup Jönköping AB / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping2021-04-06Vi utökar nu vårt team och söker en projektinköpare till Orkla House Cares inköpsavdelningen i Bankeryd!Tjänsten är ny och innebär ansvar för projektinköp i de innovationsprojekt som drivs inom Orkla House Care Bankeryd med fokus på råmaterial som plastdetaljer, syntetfiber och rollerväv men även handelsvaror/Traded Goods.Tjänsten kommer även innehålla upphandling av plastverktyg och annan produktionsutrustning som Orkla tar ägarskapet för och som sen placeras hos våra leverantörer.Rollen innebär ett tätt och nära samarbete med Produktutveckling i Bankeryd och Product Marketing organisationen i House Care.Category Managers inom inköp såväl i Bankeryd som Bromsgrove, UK kommer vara en annan viktig kontaktyta för att säkerställa att vi jobbar med och väljer in rätt leverantörer av material i våra nya produkter. SQA och Supply Chain i Bankeryd är andra viktiga samarbetspartners när det handlar om att kvalificera in nya leverantörer och material.Andra uppgifter som ingår i tjänsten är att upprätta nya inköpsartiklar i vårt affärssystem, beställa 0-serier och provserier så att planeringsfunktionen sen kan ta över materialanskaffningen vid start av serieproduktion.Du kommer rapportera till Johan Hultman, Head of Raw Material Sourcing, ingå i inköpsteamet i Bankeryd och i den globala inköpsorganisationen för råmaterial.Vem är du?Vi söker dig som har ett stort teknikintresse och besitter breda tekniska kunskaper, men du behöver även ha ett kommersiellt intresse samt en förmåga och vilja att göra "bra affärer". Då du i tjänsten dagligen kommer att arbeta mot flertalet interna funktioner samt mot våra externa leverantörer är det viktigt att du är bra på att samarbeta med andra, är flexibel och har förmåga att bygga förtroendefulla relationer.Vi ser också att du behöver ha en god initiativförmåga och vara duktig på att se möjligheter till förbättringar och utveckling av arbetsrutiner för projektinköp. Vi tror därtill att din inställning och dina värderingar går hand i hand mer våra; du är pålitlig, inspirerande och modig!Därtill ser vi gärna att du har: Tidigare erfarenhet av tekniskt projektinköpErfarenhet av plasttillverkning och förståelse för produktionsprocesserErfarenhet kring upphandling av plastverktyg är meriterandeFörståelse för leverantörskvalitet och grundläggande logistikMycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftGoda datakunskaper (Excel/Word/Powerpoint)Erfarenhet av att jobba med inköp i ett ERP/affärssystem är en fördelMinimum tekniskt gymnasium men teknisk högskoleutbildning inom relevant område är meriterande.Låter det intresserat?Om detta låter spännande ska du ansöka redan idag! Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med din ansökan.På grund av GDPR har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail.Har du frågor om denna tjänst är du varm välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Mikael Rydholm, 0734-141684 alt mikael.rydholm@onepartnergroup.se Välkommen med din ansökan!2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-04-18OnePartnerGroup Jönköping AB5672742