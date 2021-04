Projektingenjör till välkänt elteknikföretag! - Framtiden i Sverige AB - Byggjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Byggjobb / Göteborg2021-04-02Vägen till ditt nästa jobb börjar härTrivs du som bäst när du har varierande arbetsuppgifter och den ena veckan inte är den andra lik? Är du kommunikativ, en lagspelare och förstår vikten av att vara flexibel? Har du 1-3 års arbetslivserfarenhet av en liknande roll i dagsläget? Då är det just dig vi söker!2021-04-02Som projektingenjör hos vår kund kommer du att ha många olika arbetsuppgifter såsom anbudsarbete, tidplan- och resursplanering, inköp, konstruktion, idrifttagningar och programmering. Det kan hända att du kommer ha upp till 10 olika projekt samtidigt och därför söker vi dig som är flexibel och kan hantera många olika uppgifter på en och samma dag. Den ena veckan kommer inte vara den andra lik utan vad du har på skrivbordet styr projekten.Vår kunds styrka ligger i deras långa erfarenhet och lokal förankring över hela Sverige. De är dessutom leverantörsberoende. Sammantaget innebär det att de vid behov kan skräddarsy lösningar utifrån specifika behov- lösningar som håller över tid och tål att utvecklas. De är cirka 2000 medarbetare och har en bred erfarenhet av att genomföra totalprojekt. De tror på samarbete och arbetar gärna nära deras kunder och vurmar för långsiktiga relationer byggda på resultat och förtroende. För att lyckas med det erbjuder de idag tjänster inom elinstallation, instrument, security, hiss, fastighetsautomation och mekaniskt underhåll. Deras största uppdragsgivare finns inom branscherna energi, bygg- och fastighet, gruvor och den offentliga sektorn.Gruppen som du kommer tillhöra består av tre personer, en mer mot kalkyl och de andra två verkar direkt under regionchefen och har blandade arbetsområden.Vi söker dig som är driven, kommunikativ, en lagspelare och kan vara flexibel i ditt arbete.Skallkrav:1-3 års arbetslivserfarenhet inom elbranschenEftergymnasial utbildning inom el, mekatronik eller automationFlytande svenska och engelska i tal och skriftMeriterande:Körkort BKunskap inom någon av följande CAD-verktyg: MagiCAD, ElproCAD, Eplan, AutoCAD ElectricalSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Startdatum: Enligt överenskommelsePlaceringsort: GöteborgArbetstider: KontorstiderOmfattning: Heltid, 100 %Urval sker löpande! Ser fram emot din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-04-30Framtiden i Sverige AB5671172