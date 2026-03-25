Projektingenjör inom elkraft
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Göteborg
2026-03-25
Har du minst en högskoleutbildning inom elkraft och vill bidra till att förbättra Sveriges framtida infrastruktur? Trafikverket, Sveriges ledande beställare av infrastruktur, söker dig som vill börja din karriär som projektingenjör med inriktning elkraft. Om du har ett öga för detaljer och trivs i en analytisk och problemlösande roll kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Academic Work söker för Trafikverkets räkning dig som vill utvecklas i en roll som Projektingenjör på sektionen Elkraftssystem, inom verksamhetsområdet Underhåll. Du kommer att arbeta nära, stötta och få upplärning av projektledarna där du snabbt får möjligheten att ta eget ansvar.
För att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas i din nya roll kommer vi erbjuda dig ett skräddarsytt utbildningsprogram kopplat till tjänsten. Programmet har tagits fram i samråd med Trafikverket och du kommer bland annat ta del av kunskap inom projektledning, självledarskap, excel och entreprenadjuridik. Förutom utbildningen kommer du även få löpande coaching för att ge dig bästa stöd att utvecklas såväl professionellt som personligt.
Du erbjuds
En perfekt instegsroll där du får en god branschkunskap hos en rikstäckande organisation med goda utvecklingsmöjligheter
En anställning som varvas med teori och praktik löpande för att uppnå den optimala kombinationen för dig som junior i branschen
En dedikerad konsultchef som under hela din anställning kommer stötta dig i din utvecklingDina arbetsuppgifter
Rollen är bred och arbetsuppgifterna varierar i perioder. Några exempel på arbetsuppgifter:
Koordinera i kraftförsörjningsanläggningar, exempelvis skapa struktur för åtgärdslista, hålla punkterna aktuella och underhålla datan
Delta och hålla i löpande möten med förvaltningsgruppen och sektionsmöten
Medverka till att förbättra metoder och rutiner
Samordna, koordinera och hålla ihop nya uppgifter som projektledaren behöver stöttning med
Vi söker dig som
Har minst en högskoleingenjörsutbildning om 180 hp inom sektor elkraft, elektroteknik eller angränsande områden, alternativt YH-utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer som relevant för uppdraget (examensbevis behöver bifogas i ansökan)
Har ett stort tekniskt kunnande samt intresse för att jobba med samhällsutveckling
Har stort driv och viljan att snabbt axla eget ansvar med en orädd attityd gentemot nya arbetsuppgifter
Har mycket god datorvana och goda kunskaper i Office-paketet
Har goda kunskaper i både engelska och svenska, då kommunikation kommer att ske på båda språken
Det är meriterande om du har
Praktisk erfarenhet inom kraftförsörjningsanläggningar
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2WF66G".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
