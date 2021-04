Projektingenjör Fyra Spår Uppsala - Trafikverket - Byggjobb i Solna

Trafikverket / Byggjobb / Solna2021-04-07Som Projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.Program Fyra Spår Uppsala söker ännu en projektingenjör! Denna roll passar dig som har erfarenhet av projektstyrning i tidiga skeden, är noggrann och driven och vill utvecklas inom rollen. Är du vår nya medarbetare?Projektingenjör Fyra Spår Uppsala2021-04-07Som projektingenjör på Fyra Spår Uppsala innebär din roll att du kommer att stödja projektledningen och avlasta och biträda denne i ledning av projekteringsuppdraget i planläggningsfasen. Du kommer få arbeta med en stor bredd och variation i arbetsuppgifterna såsom exempelvis:arbeta med ändrings- och underrättelsehantering,uppföljning av ekonomi och framdrift,granskningsförfarande,mötesadministration och även arbete i ett antal datasystem.Utifrån din profil och bakgrund kan det även bli aktuellt att projekteringsleda olika typer av utredningar. Du arbetar även med risk- och kravhantering, säkerställer att arbetet dokumenteras och genomförs enligt den styrning och de rutiner som finns.Du bistår även projektledningen med utveckling av arbetssätt och rutiner."Det är en arbetsplats som jag verkligen trivs på. Vi jobbar tillsammans och hjälper varandra. Har jag en fråga så finns det alltid någon inom programmet att bolla frågan med. Det är lärorikt och jag har fått bredda mina kunskaper. Jag har vuxit i min yrkesroll men även som människa."Övrig informationDe första intervjuerna kommer att hållas via Skype preliminärt under vecka 19.Webbaserade tester kan komma att användas som en del av denna rekryteringsprocess.För frågor om tjänsten vänligen kontakta Håkan Andersson projektledare: 010-123 85 61.#fyrasparuppsalaVem är du?För att trivas i rollen som projektingenjör på Fyra Spår Uppsala ska du vara samarbetsorienterad och vara duktig på att skapa och bibehålla goda relationer. Du är strukturerad, noggrann samt har ett eget starkt driv att ta tag i saker som gör att projektet når de mål som är satta.På program Fyra Spår Uppsala värdesätter vi ett gott och positivt arbetsklimat och vi söker någon som delar detta.För att lyckas i uppdraget som projektingenjör ska du ha:en högskoleexamen om 120 p eller ha en annan utbildning som vi bedömer som likvärdigrelevant och aktuell arbetslivserfarenhet av projektstyrning/projektadministration inom infrastruktur för tidiga skedenmycket goda kunskaper i Office-paketetkunskap och erfarenhet av ProjectWise/PDBigoda kunskaper i svenska i tal som skriftVi ser det som meriterande om du:har erfarenhet av projektledningssystemet PLS2/C7 samt goda kunskaper i Lime CRM för underrättelse och ÄTA-hantering samt ExonautRisk.kunskap och erfarenhet av CAD.AnsökanDe frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.Läs mer härVaraktighet, arbetstid100% , ProvanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-28Trafikverket5675961