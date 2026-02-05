Projektingenjör för investeringsprojekt
2026-02-05
Vill du jobba i samhällets framkant och vara en del av utvecklingen av dess nya infrastruktur?
Välkommen med din ansökan till oss på Trafikverket och verksamhetsområdet Investering - hos oss får du som projektingenjör inom väg en unik möjlighet med stort eget ansvar att kunna jobba med såväl små som stora investeringsprojekt.
Du kommer att tillhöra en grupp där engagerade projektledare och projektingenjörer prestigelöst delar med sig av goda exempel och tar stöd av varandra. I vår grupp tycker vi att det är viktigt att alla bidrar till helheten med sin kunskap och sitt engagemang.
"Jag som blir din chef heter Niklas Gunnarsson. I mitt ledarskap är öppenhet, engagemang och pålitlighet grundpelare och något som jag också förväntar mig av mina medarbetare och kollegor."
Dina arbetsuppgifter
Som projektingenjör är du ett viktigt stöd till projektledaren. Du är med genom hela projektets resa, från planering till färdig anläggning. Det är en bred roll där du får inblick i många olika delar av projektverksamheten, och du kommer att ha många kontaktytor, både internt och externt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Medverka vid upphandling av leverantörer
Följa upp kontrakt och hantera fakturor
Delta i projekterings- och byggmöten
Riskhantering
Uppföljning av tidplaner och projektplaner
Administrativa uppgifter i Trafikverkets system
Arbeta i våra projektledningssystem och bidra till god struktur och dokumentation
Vad vi erbjuder dig:
Hos oss får du inte bara möjlighet att arbeta i samhällsviktiga projekt - du får också vara med i en miljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vi delar kunskap, testar nya arbetssätt och vågar tänka nytt. Hos oss får du goda möjligheter att växa - både i din yrkesroll och som person.
Övrig information
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.Kvalifikationer
Vem är du?
För att lyckas i rollen har du en god kommunikativ förmåga och är bra på samarbete med andra då du kommer ha många kontaktytor både internt och externt. Rollen ställer krav på ett strukturerat arbetssätt eftersom flera ärenden kan komma att behöva hanteras samtidigt. Du behöver vara van att arbeta självständigt och du är en god problemlösare med mycket bra analytisk förmåga.
Därutöver motiveras du av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning teknik, väg och vattenbyggnad. Alternativt annan utbildning, t ex samhällsbyggnad i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
minst 14 månaders relevant arbetslivserfarenhet som projektingenjör, alternativt från annan roll som Trafikverket bedömer som likvärdig
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
körkort för personbil
Det är också meriterande om du har:
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från investering/- anläggningsprojekt
aktuell och relevant erfarenhet av kalkyl- och budgetarbete, tidsplanering eller riskhantering
Så ansöker du
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2026:030". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Niklas Gunnarsson 0101232252 Jobbnummer
9725260