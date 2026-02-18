Projektingenjör El - Scanmatic Sverige AB
2026-02-18
Vill du arbeta med avancerade tekniska system inom energi, miljö och industri?
Nu söker Scanmatic Sverige AB en driven och teknikintresserad projektingenjör som vill vara med och leverera kundanpassade systemlösningar till professionella och industriella kunder.
Publiceringsdatum2026-02-18
Scanmatic levererar robust och pålitlig teknologi inom instrumentering, styrsystem och avancerad signalbehandling. Sedan 1971 har vi utvecklat och levererat lösningar till krävande kunder inom förnybar energi, miljöövervakning, intelligenta trafiklösningar, offshore och försvar.
Med över 50 års erfarenhet kombinerar vi teknisk spetskompetens med långsiktiga kundrelationer och hög kvalitet i varje leverans.
Om rollen
Som projektingenjör hos oss får du en varierad och ansvarsfull roll där du arbetar både i vår produktion och ute på fält hos kund. Du är delaktig genom hela projektprocessen - från planering och konstruktion till driftsättning och uppföljning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Installation, driftsättning, felsökning och service av tekniska system
Planering, genomförande och uppföljning av egna projekt
Projektledning för både egna och gemensamma projekt
Samarbete med kollegor, kunder och leverantörer
Arbete både internt och ute hos kund
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
Teknisk högskole- eller civilingenjörsutbildning inom relevant område (exempelvis elteknik, automation, mekatronik, elektronik, energisystem eller liknande), alternativt motsvarande praktisk erfarenhet
God förståelse för elteknik, styrsystem och tekniska installationer
Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar och dokumentation
God datorvana och erfarenhet av relevanta tekniska verktyg
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av programmering
Kunskaper i AutoCAD eller liknande konstruktionsverktyg
Vem är du?
Vi tror att du är:
Självständig, strukturerad och ansvarstagande
Flexibel och prestigelös - du trivs med varierande uppgifter
Analytisk med god problemlösningsförmåga
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Affärsmässig med ett starkt kundfokus
Känner du att din bakgrund matchar delar av rollen men inte alla krav? Vi uppmuntrar dig ändå att söka.
Vi erbjuder
En tekniskt spännande och varierad arbetsvardag
Möjlighet att arbeta med projekt inom framtidsinriktade branscher
Ett kompetent och engagerat team
Goda möjligheter till professionell utveckling
Trygga anställningsvillkor med försäkrings- och pensionslösningar
Vill du bli en del av Scanmatic och bidra till utvecklingen av framtidens tekniska system?
Vi jobbar med löpande urval, så välkommen med din ansökan reda idag!
Detta är en direktrkryterig vilket innebär att du blir anstlld direkt av vår kund Scanmatic. Alla frågor kring kring tjänsten eller rekryteringsprocessen hänvisas till Anna Lee på StudentConsulting anna.lee@studentconsulting.com
