Projektingenjör
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-03-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Trollhättan
, Varberg
eller i hela Sverige
Vi söker en Projektingenjör för Kontaktledningsfabriken till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Göteborg.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som projektingenjör innebär att stödja projektledaren i järnvägsinvesteringar inom Trafikverkets Investering Västra regionen, med fokus på Kontaktledningsfabriken, spår, växelbyten och förbigångsspår. Uppdraget omfattar planering, styrning och uppföljning av projekt från projektering till byggnation samt överföring av kunskap till Trafikverkets personal.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Prognoser, kostnadsuppföljningar samt fakturahantering
Tidplaner för projektets olika behov
Risk- och säkerhetshantering samt trafikpåverkan
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete
Strukturering och administrering i projektledningssystemen
Upphandlingar och avrop
Planera möten, protokoll
Krav (OBS, obligatoriska)
Universitets- eller högskoleexamen inom ekonomi, teknik eller anläggning, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig.
Minst 3 (tre) års erfarenhet inom de senaste 6 (sex) åren av arbete inom järnväg som projektingenjör, entreprenadingenjör, projektör eller arbetsledare, projektkoordinator, projektekonom, alternativt motsvarande arbetsroll som beställaren bedömer som likvärdig.
Minst 2 års arbetserfarenhet av ekonomihantering, inklusive prognosläggning, kostnadsuppföljningar samt fakturahantering.
Erfarenhet av kravhantering, riskhantering och tidsplanering i projekt. Trafikverket bedömer vad som är tillräckligt god erfarenhet.
Mycket god kännedom samt vana att arbeta i Office-paketet.
Erfarenhet av Trafikverkets administrativa system C7, projektportalen, projectWise och Exonaut Risk eller motsvarande som beställaren bedömer som likvärdig. Trafikverket bedömer vad som är tillräckligt god erfarenhet.
God svenska i tal och mycket god svenska i skrift.
Körkort för personbil
Meriterande
Du är resultatorienterad, sätter upp höga mål för dig själv och arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål, gör vad som krävs för ett gott resultat.
Du är strukturerad och arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7483330-1923932".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vikingsgatan (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG
Centio Jobbnummer
9831386