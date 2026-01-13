Projektingenjör
Projektingenjör
Vi söker nu en erfaren projektingenjör som vill arbeta i större investeringsprojekt inom transport- och infrastrukturmiljö. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledning, tekniska specialister och entreprenörer i ett långsiktigt nyproduktionsprojekt.
Om rollen
Som projektingenjör arbetar du med samordning och koordinering i projektets alla skeden. Du ansvarar bland annat för ekonomiuppföljning, prognoser, tidsplanering samt projektadministration såsom faktura- och dokumenthantering, diarieföring och protokollföring. Du bidrar till att säkerställa god struktur, kvalitet och framdrift i projektet.Publiceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
Vi söker dig som vill ta en nyckelroll i spännande bygg- och infrastrukturprojekt och som trivs med att ha helhetsansvar i projektens genomförande. Du har en gedigen bakgrund inom samhällsbyggnad och kombinerar teknisk förståelse med struktur, affärsmässighet och god samordningsförmåga.
Du har en högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, bygg eller väg- och vatten - eller motsvarande kompetens förvärvad genom minst fyra års relevant arbetslivserfarenhet. Med flera års erfarenhet från bygg- eller infrastrukturprojekt är du van att samordna olika aktörer, hålla ihop projektets delar och säkerställa att arbetet drivs effektivt framåt.
Ekonomi är en naturlig del av ditt arbete. Du har erfarenhet av ekonomiuppföljning, kostnadskontroll och fakturahantering i projekt, vilket gör att du tryggt kan bidra till projektens ekonomiska styrning. Därtill har du arbetat med administrativt projektarbete och är van vid att skapa struktur, följa upp aktiviteter och stötta projektledningen i det dagliga arbetet.
Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens fullt ut, utvecklas i din roll och vara med och bidra till hållbara och väl genomförda projekt med stor samhällsnytta.
Meriterande
Du har värdefull erfarenhet från beställarsidan i större projekt med betydande budgetansvar, där du har varit delaktig i projekt med en omfattning över 100 miljoner kronor. I denna roll har du utvecklat en stark förståelse för beställarens ansvar, styrning och uppföljning genom hela projektets livscykel.
Tidsplanering är ett område där du känner dig trygg och driven. Du är van att arbeta strukturerat med tidsplaner, identifiera beroenden och säkerställa att projektet håller uppsatta milstolpar. Med ett proaktivt förhållningssätt bidrar du till god framförhållning och effektiva beslutsunderlag.
Du har dessutom god vana av att arbeta i ekonomisystem, exempelvis Agresso, och använder systemen som ett naturligt stöd i projektens ekonomiska uppföljning och rapportering. Din systemvana gör att du snabbt sätter dig in i arbetssätt och bidrar till kvalitet och transparens i projektens ekonomistyrning.
Om uppdraget
Arbetet är i Stockholm och kommer att utföras till en början som 75% tjänst.
Välkommen med din ansökan!
CreaVia brinner för att skapa smarta och hållbara lösningar som verkligen gör skillnad.
Med vår erfarenhet och vårt engagemang tar vi oss an varje projekt med omtanke och kvalitet.
Vi kombinerar modern teknik med praktisk kunskap för att ge våra kunder ett tydligt mervärde.
Tillsammans med våra samarbetspartners bygger vi miljöer som fungerar i vardagen.
Vårt mål är enkelt: att skapa något som håller - för människor idag och för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
E-post: marie.soderqvist@creavia.se Arbetsgivarens referens
