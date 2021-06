Projektingenjör - Afry AB - Kemiingenjörsjobb i Malmö

Afry AB / Kemiingenjörsjobb / Malmö2021-06-29Om jobbetVill du bli jobba med projektering och konstruktion av process- och produktionsanläggningar till livsmedelsindustrin och utvecklas i ett globalt företag tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor? Då tycker vi att du ska söka!AFRY vill anställa fler engagerade projektingenjörer med inriktning på processer för hantering av pulver och torra produkter för att kunna möta den efterfrågan vi har från våra kunder inom livsmedelssektorn. AFRY har under de senaste åren kontinuerligt stärkt sin kompetens och leveransförmåga i regionen och vi erbjuder ett utmanande arbete med uppdrag som utvecklar dig i ett hängivet och skickligt gäng kollegor.I rollen som projektingenjör kommer du bland annat få arbeta med:KonceptstudierProcessoptimeringarTotalåtaganden av projekt i egen eller kunders regiInternationella projektDesign av delar och hela processerInköp av materialPlaneringsarbete och dokumentationVem är du?I denna rekrytering söker vi dig som har något eller några års erfaren inom området och vill arbeta med att projektera och konstruera processlösningar och materialhanteringssystem för livsmedelsproduktion, samtidigt som du vill utvecklas och ha roligt tillsammans med drivna kollegor.Vi söker dig som har det mesta av detta:Någon form av teknisk utbildning på högskolenivå eller fått motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet1 till 5 års erfarenhet av arbete med projektering av anläggningar inom livsmedelssektornErfarenhet och kunskap i något CAD-program, gärna AutoCAD, Plant 3D och InventorGoda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftB-körkortFör att trivas hos oss tror vi att du är en person som tycker att mycket av nedan stämmer in på dig:Har en prestigelös personlighetÄr en engagerad lagspelare med god kommunikationsförmågaHar en entreprenörsådra och trivs i rollen som "spindeln i nätet"Brinner för teknikÄr intresserad av att bygga nätverk både internt och externtÄr intresserad av att själv utvecklas och att vara med och utveckla, samt förstärka vår position som ledande systemleverantör på marknadenHar lätt för att fokusera och är noggrann och självgående i ditt sätt att arbetaEftersom du kommer tillhöra en grupp med målmedvetna medarbetare är det också viktigt att du har en god social kompetens samt värdesätter engagerade och drivna kollegor med god sammanhållning och fokus på teamwork.För denna tjänst är vi flexibla vad gäller anställningsstart. Denna annons kommer att ligga ute över sommaren och din ansökan kommer behandlas antingen innan vecka 28 eller efter sista ansökningsdag som är den 15/8. För kännedom kan det vara svårt att få tag i oss under vecka 28-31.Vi erbjuderPå AFRY får du jobba i en global arbetsmiljö med modiga uppdragsgivare och kollegor som ligger i framkant av samhällsutvecklingen. Vi tror på samarbete för att hitta den bästa lösningen, men också för att ett starkt lag ger varje medarbetare bästa förutsättningen att lära och utvecklas.Brinner du för att skapa lösningar som driver utvecklingen framåt? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter, utmanande uppgifter och spännande projekt världen över.AFRY rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa teknik- och designlösningar inom infrastruktur, energi och industri som bidrar till att utveckla samhället. Vi är ett inkluderande gäng och samarbetar över organisationsgränser för att uppnå det bästa resultatet. Gå gärna in och kika på hur några av våra anställda beskriver AFRY: https://afry.com/sv/bli-en-del-av-afry/lar-kanna-oss/mot-vara-anstallda Välkommen med din ansökan!2021-06-29AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.Making FutureVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-15AFRY AB5835897