Projektingenjör - Samordning & logistik
A-Talent Tech Management Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-11-17
Projektingenjör - Samordning & Logistik
Vill du ha en central och betydelsefull roll i ett stort projekt där struktur, samordning och kvalitet står i fokus? Åt kunds räkning söker vi nu en konsult för långsiktigt uppdrag i rollen som Projektingenjör. I denna roll får du möjlighet att bidra till trygg ekonomiuppföljning, tydlig rapportering och välfungerande processer i projektets dagliga verksamhet.
Om rollen
Som projektingenjör är du en nyckelperson i att säkerställa en strukturerad och tillförlitlig uppföljning av projektets ekonomi samt i att ta fram underlag som stödjer både planering och beslutsfattande. Du följer aktivt upp ekonomiska utfall, analyserar budgetavvikelser och arbetar nära projektledaren i rapporterings- och uppföljningsarbetet.
Du verkar även för att projektets arbetssätt, rutiner och instruktioner är kända och följs av alla resurser - och du ser till att projektets administrativa processer fungerar smidigt och professionellt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som Projektingenjör Samordning & Logistik kommer du att självständigt eller genom andra utföra bland annat:
Sammanställa status-, tertial- och årsrapporter samt genomföra delar av status- och tertialmöten.
Genomföra ekonomiuppföljning och prognosarbete.
Granska och samordna granskning av fakturerings- och ÄTA-underlag.
Stödja projektledningen med bemanningsplanering.
Ansvara för administration kopplad till introduktion och avslut av projektmedlemmar.
Säkerställa att dokumenthantering och diarieföring följer fastställda rutiner.
Hantera fakturor i Agresso enligt gällande processer.
Ge löpande administrativt projektstöd, såsom protokollhantering, mötesplanering och kallelser.
Samordna och följa upp riskhantering inom projektet.
Administrera underrättelser/aviseringar gentemot projektörer och entreprenörer samt samordna granskningar.
Genomföra utredningar och bidra med förbättringsförslag för projektets utveckling.
Vem är du?
Du är strukturerad, kommunikativ och trivs i en roll där ordning, ansvar och samarbete är centrala delar. Du arbetar proaktivt, har god analytisk förmåga och känner dig trygg i administrativa och samordnande uppgifter. Du har högskoleutbildning inom bygg-och anläggning eller motsvarande kompetens, du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i infrastrukturprojekt samt ha minst två års erfarwenhet av ekonomi och fakturahantering, ÄTA underlag och verifiering av utförd kvalitet.
Om A-Talent TechA-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till er organisation.
Låter det intressant?Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande så vänta inte med din ansökan. Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Johanna Nilssonjohanna.nilsson@atalent.s
