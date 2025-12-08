Projektingenjör - Elektronik
Absol Rail AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Absol Rail AB i Stockholm
Absol Rail är ett företag som startade 2019 och befinner sig nu i en expansiv fas där vi söker en projektingenjör för att avlasta tekniska frågor. På Absol Rail ansvarar vi för drift- och underhållet av signalsystemet på Tvärbanan och söker ständigt efter nya projekt.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att vara en del av projektteamet där du avhjälper projektledare med tekniska frågor under ett projekts alla faser. Du kommer även, om intresse finns, att designa och uppdatera ritningar. Möjligheterna att utvecklas är mycket goda och tjänsten avser en tillsvidareanställning där majoriteten av arbetet sker dagtid. Arbete under obekväma arbetstider som helg och natt kan dock komma att förekomma.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Analys och risker av teknisk dokumentation
• Leda och delta tekniskt arbete
• Riskkalkyler
• Upprätta teknisk dokumentation
• Ta fram utbildningsplaner för personal
• Delta i tekniska arbeten
• Designa ritningar i CAD och/eller Auto-CAD
Vi söker dig som har:
• Examen inom elektroteknik eller elektronik
o 0-3 års erfarenhet
• Körkort B
• Flytande i tal och skrift för både svenska och engelska
• Uppfyllda hälsokrav
• Vana vid att skriva och läsa dokumentation
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av CAD/Microstation eller dylikt
• Tidigare erfarenhet av arbete med elPubliceringsdatum2025-12-08Dina personliga egenskaper
För att bli bekväm i denna roll söker vi dig som har lätt för att klara dig självständigt men samtidigt vara en lagspelare med god kommunikation. Du har ett proaktivt arbetssätt och arbetar strukturerat då flertalet arbetsuppgifter kan överlappa varandra. För att leverera det vi utlovat till våra kunder vill vi även att du är noggrann och alltid eftersträvar att leverera slutprodukten med högsta kvalitet.
Absol Rail erbjuder
Då Absol Rail är ett växande företag erbjuds goda möjligheter för karriärutveckling inom både tekniskt arbete och administrativa uppgifter. Arbetet som utförs är omväxlande och vi utgår från vårt kontor i Bromma. Möjlighet att jobba hemifrån finns men vi tror starkt på teamwork och ser därför att majoriteten av tiden spenderas på kontoret med kollegorna.
Vi satsar mycket på att våra anställda ska ha rätt kompetens och så bred kunskap som möjligt. Därför vi skickar ofta våra anställda på utbildningar samt håller interna utbildningar för att smidigt lära sig det signalsystem (och andra typer av arbeten) vi arbetar med. Vi uppmanar även mycket till självlärning vilket man enkelt kan göra i vårt labb som vi har på vårt kontor där man kan testa och laborera med alla delar av signalsystemet riskfritt.
Vi hoppas du vill bli en del av vårt team!
Vid eventuella frågor kontakta Jimmy Nyström:jimmy.nystrom@absolrail.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Bromma
Start enligt överenskommelse
CV skickas till jimmy.nystrom@absolrail.se
Urval kommer att ske löpande.
Undanber vänligen ALL form av kontakt med externa rekryterare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Via mail
E-post: jimmy.nystrom@absolrail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Absol Rail AB
(org.nr 559195-7344)
Ekbacksvägen 20 (visa karta
)
168 69 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Absol AB Jobbnummer
9634288