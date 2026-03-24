Projekteringsledare inom multidisciplinära infrastrukturprojekt.
Edge Of Talent AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2026-03-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edge Of Talent AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Beskrivning av uppdraget
Som Projekteringsledare kommer du att ha en central roll i genomförandet av större och komplexa infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet. Du ansvarar för att leda, planera och samordna projekteringsarbetet samt säkerställa att projekteringen genomförs enligt uppsatta krav på tid, kostnad, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet.
Du arbetar nära projektledare, tekniska specialister och övriga funktioner inom projektorganisationen samt samverkar med entreprenörer och andra intressenter. Rollen innebär även att representera beställarsidan i tekniska dialoger och möten samt bidra till en effektiv samordning mellan olika teknikdiscipliner i projekteringen.
Om Edge of Talent
Edge of Talent är ett kompetens och konsultbolag som erbjuder skräddarsydda lösningar för våra kunder, oavsett om det handlar om kortare konsultuppdrag, projektanställningar eller långsiktiga samarbeten. Vi är stolta över att matcha rätt talang med rätt uppdrag och skapa möjligheter för både våra konsulter och våra partners att växa tillsammans.
Hos oss blir du en del av en dynamisk organisation där du som konsult är anställd av Edge of Talent. Vi tar hand om administrationen, coachar dig genom din karriär och säkerställer att du trivs i ditt uppdrag. Vårt fokus är att erbjuda uppdrag som passar din kompetens och där du har möjlighet att utvecklas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar
I rollen som projekteringsledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp projekteringsarbetet i ett eller flera större infrastrukturprojekt.
Du säkerställer att projekteringen genomförs enligt kontraktshandlingar och uppsatta krav samt att tekniska lösningar är genomförbara, kostnadseffektiva och uppfyller projektets mål. Du leder projekteringsmöten, följer upp leveranser och säkerställer god samordning mellan olika teknikdiscipliner.
Vidare ingår att leda och koordinera tekniska granskningar, följa upp tekniska modeller samt hantera risker och avvikelser inom projekteringsarbetet. Du arbetar även med uppföljning av tidplaner, kostnader och projekteringsleveranser samt rapporterar framdrift och status till projektledningen.
Rollen innebär också att samverka med entreprenörer under produktion samt bidra till en effektiv samordning mellan projektering och byggproduktion.
Obligatoriska krav
Minst 9 års erfarenhet från ledande roll inom projekteringsledning eller uppdragsledning i större anläggnings-, kollektivtrafik- eller infrastrukturprojekt
Erfarenhet från projekt med totalbudget på minst 300 miljoner kronor
Minst 5 års erfarenhet av projektering av komplexa betong- och bergkonstruktioner i större anläggningsprojekt
Minst 5 års erfarenhet av uppföljning av tekniska modeller skapade inom projekteringsorganisationer
Minst 3 års erfarenhet av arbete inom eller leverans till offentlig beställare
Civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, anläggningsteknik eller motsvarande, alternativt annan relevant ingenjörsutbildning i kombination med längre arbetslivserfarenhet
BAS-P utbildning (giltig och uppdaterad)
Meriterande
Erfarenhet av att leda projektering i både systemhandlings- och bygghandlingsskede i större anläggningsprojekt
Erfarenhet av att leda projekteringsarbete under produktionsskede i nära samverkan med entreprenör
Över 12 års erfarenhet av projekteringsledning i större infrastrukturprojekt
Minst 5 års erfarenhet av arbete med offentlig beställare
Erfarenhet av samgranskning av tekniska modeller och handlingar från olika teknikdiscipliner i komplexa projekt, exempelvis med verktyg som Bluebeam eller liknande
Erfarenhet av projektöverlämning till förvaltningsorganisation
Start: Omgående
Omfattning : Heltid
Placering : Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Kontakt: Hermela Nadew
Sista ansökningsdatum : Vi tar emot ansökningar löpande och håller annonsen öppen tills rollen är fylld. För att inte missa chansen rekommenderar vi att du skickar in din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
Detta är ett heltidsjobb.
Edge of Talent AB
https://edgeoftalent.teamtailor.com
Centralplan 15 (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Edge of Talent Jobbnummer
9815642