Projekteringsledare BH Anläggning Depå

Famma Konsultning AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm
2025-12-22


Projekteringsledare BH Anläggning Depå - Nya Tunnelbanan (Region Stockholm)
Uppdragsperiod: 1 februari 2026 - 31 januari 2027
Omfattning: 100 % (40 h/vecka)
Placering: Stockholm, Solnavägen 1E (minst 3 dagar/vecka på plats)
Sista anbudsdag: 19 januari 2026
Uppdrags-ID: 277986
Om uppdraget
Region Stockholm söker en mycket erfaren projekteringsledare till delprojekt Depå och Trafiksystem inom utbyggnaden av tunnelbanan - ett av Sveriges största och mest samhällsviktiga infrastrukturprojekt.
Uppdraget är en del av Projekt Gula linjen (Fridhemsplan-Älvsjö) och omfattar projektering av en ny tunnelbanedepå i Älvsjö, inklusive ovanmarksanläggningar, byggnader för samtliga depåfunktioner samt tunnlar för anslutningsspår.
Du får en nyckelroll i framtagandet av bygghandlingar till förfrågningsunderlag inför entreprenadupphandling, i ett komplext, multidisciplinärt projekt i tät stadsmiljö.
Om rollen
Som Projekteringsledare BH Anläggning Depå leder, planerar och samordnar du projekteringsarbetet som utförs av upphandlade konsultorganisationer. Du arbetar nära projektchef, projektledare, projekteringsledare, projektingenjör och specialister inom FUT (Förvaltning för utbyggd tunnelbana).
Depån och anslutningsspåren delas upp i flera entreprenader (AB04 och ABT06), där projekteringen anpassas därefter. Initialt fokus ligger på berg- och anläggningsarbeten.
Ansvarsområden
Planera, styra och följa upp projekteringsarbetet hos leverantörsorganisationer

Säkerställa att projekteringen uppfyller krav på kvalitet, tid och kostnad

Rapportera framdrift, avvikelser och föreslå korrigerande åtgärder

Säkerställa efterlevnad av lagkrav, avtalskrav samt funktions- och genomförandekrav

Bevaka att hållbarhet, miljö, arbetsmiljö, byggbarhet och funktion beaktas

Säkerställa att styrande dokument följs och integreras i projektets arbetssätt

Samordna arbetet med interna funktioner, externa leverantörer och intressenter

Aktivt arbeta med risk- och möjlighetshantering

Bidra till erfarenhetsutbyte inom FUT och Region Stockholm

Vi söker dig som har
Mycket god erfarenhet av projekteringsledning i stora infrastruktur- och anläggningsprojekt

Erfarenhet av multidisciplinära projekt (mark, anläggning, berg, bygg, installationer)

God förståelse för ovan- och undermarksanläggningar i komplex stadsmiljö

Erfarenhet av arbete mot entreprenadupphandling (FU/BH)

Stark förmåga inom kostnadsstyrning och optimering av tekniska lösningar

Mycket god kommunikativ och ledande förmåga

Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Publiceringsdatum
Dina personliga egenskaper
Du är:
Strukturerad, drivande och lösningsorienterad

Trygg i ledarrollen och van att samordna många aktörer

Kommunikativ, tydlig och samarbetsinriktad

Bekväm med att utmana tidiga lösningar för att nå bästa resultat

Praktisk information
Uppdraget är på heltid, 40 h/vecka

Hybridarbete möjligt, men minst 3 dagar/vecka på plats

Region Stockholm tillhandahåller dator och arbetsplats

Mobiltelefon krävs av konsult

Resor kan förekomma (ersättning: 50 % av timarvode)

Obligatoriska krav
Giltig utbildning inom arbetsmiljö och Bas-P/U (förnyad minst vart 5:e år)

Ifylld kravspecifikation (excel), CV och signerad jävsdeklaration

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: info@fammakonsultning.se

Arbetsgivare
Famma Konsultning AB (org.nr 559536-6120)
115 77  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9658734

