SKL International AB / Företagsekonomjobb / Stockholm2021-04-06Längtar du efter ett jobb i en internationell miljö där du dagligen bidrar till att göra skillnad lokalt för att stärka demokrati och god samhällsstyrning? Gillar du att ta dig an utmanande uppdrag i komplexa miljöer? Trivs du med att jobba i en modig organisation som ifrågasätter status quo? Då vet vi att du kommer att trivas och utvecklas med oss. Nu kan du söka rollen som projektekonom med särskilt ansvar för våra internationella utvecklingsprojekt i Ukraina.2021-04-06SKL International är en del av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). På uppdrag av framför allt Sida, arbetar vi globalt med att stärka demokrati och god samhällsstyrning på lokal nivå. På huvudkontoret i Stockholm är vi ca 35 personer och ungefär dubbelt så många kontrakterade på heltid i våra projekt utomlands. Vi har nu fått en ledig tjänst som projektekonom inom vår ekonomifunktion och söker därför en engagerad och driven ekonom som vill vara med och bidra till vår vision genom våra projekt och vårt interna utvecklingsarbete.Om rollenSom projektekonom ingår du i Ekonomiavdelningen med sju andra kollegor. I rollen som projektekonom på SKL International ger du stöd till projektledaren och övriga projektteamet i redovisningstekniska frågor och löpande bokföring i enlighet med projektets budget. Du ansvarar för att underlagen till uppkomna kostnader i projekten är korrekta samt har kontakt med olika leverantörer. Du bidrar även i arbetet kring upphandling av varor och tjänster. En central uppgift är också att verka för en god intern kontroll och ha löpande informationsutbyte med projektledaren kring utfall och eventuella avvikelser. Du arbetar nära projektteamet och bidrar utifrån din roll till att utveckla nödvändiga rutiner i projektet. Du ansvarar också för att ta fram underlag till revisioner tillsammans med projektledaren. Du kommer ha särskilt ansvar för våra två projekt som vi driver i Ukraina.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Bokföring av projektkostnaderAnsvarig för att kontakta leverantörer/konsulter för utbetalningar och fakturahanteringStöd till projektledare i redovisningstekniska frågorBudgetuppföljning och uppföljning av ekonomiska riskerStödfunktion budgetrevideringKontroll av kvitton från utlandetFörberedelse till extern revision och kontakt med externa revisorerVem är du och hur kan du utvecklas tillsammans med oss?Vi söker dig som har akademisk kandidatexamen inom relevant område och ett par års arbetslivserfarenhet i ekonomrollen där du har arbetat med bokföring och i bokföringssystem. Vi vill också att du har erfarenhet av projektekonomi och intäktsfinansierat arbete samt projektlednings- och uppföljningsverktyg. Du ska ha god datorvana och goda kunskaper i Microsoft Office-paket. Vi ser det som ett extra plus om du harerfarenhet av att jobba med ekonomiska frågor i internationella projekt.För att lyckas i jobbet behöver du vara en självledare när du planerar, prioriterar och följer upp ekonomin i projektet och där du flexibelt kan göra de anpassningar och förändringar som behövs utifrån verksamhetens behov och i enlighet med god bokföringssed. Du är proaktiv, gillar att samarbeta med andra och förstår att gruppens resultat är viktig och central för ett gott resultat och du värdesätter att lära från andra. För dig är kvalitet viktigt och du har en kreativ och problemlösande förmåga. Som ekonom har du en analytisk förmåga och du är kvalitetsmedveten och samvetsgrann i ditt arbete. Du har kommunikativ förmåga på såväl svenska som engelska i tal och skrift. Vi är en interkulturell organisation och vi ser gärna att du berikar vår verksamhet med ännu fler perspektiv och erfarenheter. Meriterande är förståelse av slaviska språk.Vad vi kan erbjuda DigSKL International erbjuder dig ett jobb där du växer och utvecklas i takt med vårt dynamiska och omväxlande uppdrag. Eftersom vi är en liten organisation kommer du ha nära till utbyte och dialog med engagerade chefer och kollegor. Vi har en öppen kultur med god arbetsmiljö, både vad gäller hur vi samarbetar och hur vi arbetar i våra nyrenoverade aktivitetsbaserade lokaler på Södermalm.Vi är en värdebaserad organisation som genomsyras av den grundläggande principen om människor lika värde och respekt för varandra. Vi värderar kunskap, är nyfikna och vill ta del av andras perspektiv och erfarenheter för att utveckla vår verksamhet. Vi har mod att stå för de lösningar som vi tror ger hållbara resultat. Vi är en värdebaserad organisation som genomsyras av den grundläggande principen om människor lika värde och respekt för varandra. Vi värderar kunskap, är nyfikna och vill ta del av andras perspektiv och erfarenheter för att utveckla vår verksamhet. Vi har mod att stå för de lösningar som vi tror ger hållbara resultat. Vi ifrågasätter status quo och vågar ta oss an utmanande uppdrag i komplexa miljöer.Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.Din ansökan i form av ett CV och ett personligt brev skickar du till info@sklinternational.se senast den 23 april. Intervjuer kommer att ske löpande.Om du vill veta merDu får gärna kontakta oss om du har frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver. Kontaktperson är Anneli Alersjö som nås på anneli.alersjo@skr.se eller telefon 072-889 91 57.Varmt välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-04-23