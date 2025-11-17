Projektekonom Ombyggnad
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Är du redo för nästa steg i din karriär?
Nu söker vi en driven projektekonom till vårt affärsområde Ombyggnad. Vi satsar stort på ombyggnadsaffären och har tydliga tillväxtmål. Är du redo att växa tillsammans med oss? Skicka in din ansökan idag!
Har du erfarenhet av att arbeta som ekonom inom fastighet- eller byggbranschen och van vid att driva affären framåt i projekt samt stötta dina projektledarkollegor i ekonomifrågor? Är du en social, serviceinriktad och förtroendeingivande person som arbetar proaktivt med riskanalyser? Då är det kanske dig vi söker!
Hos oss gör du skillnad
Som projektekonom hos Riksbyggen har du en viktig och variationsrik roll inom ombyggnadsaffären.
Du har ett nära samarbete med ca 90 projektledare i ombyggnadsprojekt och stöttar dessa i ekonomiska frågor i projekten i form av exempelvis prognostisering och uppföljning.
Som projektekonom bevakar du proaktivt projektets ekonomi och hanterar dess balans- och resultaträkning. Du tar fram underlag för fakturering, tar fram nyckeltal och rapporter samt följer upp och slutredovisar projekten. Du stämmer månatligen av marknadsområdets saldobalans och successiva resultatavräkning och rapporterar till berörda beslutsfattare. Du gör även analyser och stöttar chefer i deras beslut med din förståelse av och insikt i projektens ekonomi. Emellanåt behandlar du även frågeställningar som rör moms-, finansierings- och skattefrågor, även om det inte tillhör de dagliga arbetsuppgifterna.
Du jobbar tätt tillsammans med din närmsta kollega, också projektekonom, och utvecklar den ekonomiska processen inom ditt affärsområde och arbetar emellanåt med specifika utvecklingsprojekt beroende på verksamhetens behov. Du medverkar också i olika utbildningar kring projektekonomi inom Riksbyggen. Du rapporterar till Affärschef Ombyggnad.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi och har erfarenhet av att arbeta med redovisning, budget-, planerings- och uppföljningsfrågor. Du har erfarenhet av liknande arbete på ett bygg- eller fastighetsbolag. Det är meriterande om du har arbetat med bostadsrättsföreningar och har kunskap om bygg- och fastighetsekonomi. Vi tillämpar successiv resultatavräkning så det är meriterande om du har erfarenhet av det. Detta är inte ditt första jobb utan du har minst 2-3 års erfarenhet från tidigare ekonomroller.
Som person är du noggrann, strukturerad, tar egna initiativ och har en högt utvecklad känsla för kvalitet. Du är en kommunikativ och pedagogisk person som är van vid att skapa goda relationer och som kan hitta nya vägar för samarbete och samsyn. Vi tror att en av dina drivkrafter är att tillsammans med dina kollegor gå mot gemensamma mål och resultat. Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet, Excel är ett krav.
Riksbyggen är ett rikstäckande och ekonomiskt välmående företag med en verksamhet som bygger på starka värdegrunder. För att trivas bör du dela dessa grundläggande värderingar som bygger på samhällsutveckling, att sätta människor i centrum och att verka för en hållbar utveckling.
Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Placeringsort för tjänsten kan diskuteras men företrädesvis är det Stockholm.Publiceringsdatum2025-11-17Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor kontakta Johan Sundlöf på telefon 072-7312625 eller epost johan.sundlof@riksbyggen.se
.
Din ansökan skickar du till www.riksbyggen.se
under Om oss/Lediga jobb senast den 14 december 2025. Vi jobbar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så sök redan idag!Övrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
