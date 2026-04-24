Projektekonom
Needefy AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-04-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Needefy AB i Stockholm
, Södertälje
, Gotland
eller i hela Sverige
Är du Projektekonom och redo för din nästa utmaningen?
Vi söker dig med analytisk förmåga och god förståelse för ekonomiska samband i projekt.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker en projektekonom som vill ta en central roll i att styra och utveckla ekonomin i vår projektverksamhet. Här är du inte bara en uppföljande funktion utan du blir ett aktivt affärsstöd till projektchef.
Du arbetar nära verksamheten och ansvarar för att skapa tydlighet i siffror, prognoser och ekonomiska beslut. Det innebär att du analyserar projektens utveckling, identifierar risker och möjligheter samt säkerställer att vi har rätt underlag för att fatta affärsmässiga beslut i rätt tid.
Rollen innehåller även ansvar för löneunderlag och stöd i löneprocesser, vilket gör att du får en bred förståelse för både projektens ekonomi och den operativa verksamheten.
Vem vi söker
Du är en person som trivs i gränslandet mellan ekonomi och verksamhet. Du nöjer dig inte med att rapportera siffror utan du vill förstå vad som driver dem och påverka utfallet.
Du har en naturlig förmåga att skapa struktur, se samband och kommunicera insikter på ett sätt som faktiskt gör skillnad i organisationen. Samtidigt är du trygg i att arbeta självständigt och ta ansvar för dina leveranser.
Har du dessutom erfarenhet från entreprenad- eller industriprojekt kommer du snabbt kunna bidra med värde.
Skallkrav
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av projektekonomi, projektredovisning eller ekonomisk uppföljning
Erfarenhet av lönehantering och löneprocesser
Mycket god systemvana (Excel + ekonomisystem)
Goda kunskaper i svenska och engelska
Börkrav:
Erfarenhet från industri- eller entreprenadbolag
Erfarenhet av att stötta projektchefer i ekonomiska beslut
Vana att analysera avvikelser och ta fram beslutsunderlag
Start: Enligt överenskommelse, möjlighet till snabb start finns
Placering: Södertälje Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needefy AB
(org.nr 556881-6937), https://jobb.needefy.com
Kistagången 12 (visa karta
)
164 55 KISTA
9875656