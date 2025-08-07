Projektcontroller till Voith Hydro i Västerås
2025-08-07
Voith Hydro ett teknikstarkt ingenjörsbolag med namnkunniga kunder och intressanta anläggningsprojekt. Här finns en lång historia av leveranser till svensk vattenkraft. För att förstärka projektstyrningen rekryterar vi nu en projektcontroller till Voith Hydro i Västerås.
Rekryteringen är en utökning och du kommer att vara en av två projektcontrollers.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden som projektcontroller
Här ges du möjlighet att ansvara för den finansiella styrningen och uppföljningen av stora och små projekt.
Du jobbar i team med en erfaren kollega och ni rapporterar till CFO.
Exempel på arbetsuppgifter:
Uppföljning av marginalförändringar, omkostnader, cash flow, produktivitets- och tidsskrivningsuppföljning, risk management etc i projekt.
Uppsättning av projekt i SAP samt löpande projektredovisning och avslut av projekt.
Kontroll av projekten avseende korrekt kostnadsbedömning och vinstavräkning, dvs aktivt arbeta med cost to complete.
Säkerställa korrekt fakturering i tid
Säkerställa att projektverksamheten bedrivs i enlighet med våra interna riktlinjer inom Voith
Ansvara för finansiell rapportering samt utveckla och framställa projektrapporter till verksamheten.
Supporta projektledare och commercial manager vid claim management.
Kontinuerligt förbättringsarbete och aktivt delta i interna utvecklingsprojekt inom ekonomiområdet..
Tjänsten innebär många kontaktytor inom Voith Hydro och externa samarbetspartners.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vårt viktigaste krav är att du jobbat i leveransprojekt och har vana av successiv vinstavräkning.
Erfarenhet av SAP och entreprenadjuridik ser vi dock som starkt meriterande.
Du har en ekonomiutbildning på högskolenivå samt behärskar både svenska som engelska flytande i såväl tal som skrift.
Du har lätt för att tillämpa officeapplikationer och framför allt stor Excelvana
Vi söker en strukturerad och analytisk ekonom som inte fastnar bakom datorn utan trivs i en roll med breda samarbeten.
Som kommunikativ och engagerad lagspelare vill du förstå och sätta dig in men kan också styra upp och ställa krav. Vi tror att du gör det på ett flexibelt och prestigelöst sätt som skapar goda relationer.
Du är självgående och målinriktad och gillar utmaningar där kreativitet och problemlösning är viktiga ingredienser.
Placeringsort: VästeråsOm företaget
Voith Hydro är en global division inom Voith-koncernen. Voith Hydro AB är idag en av Skandinaviens största leverantörer av vattenkraftsutrustning. Vi är en del av Voiths globala koncern och erbjuder ett komplett åtagande inom området vattenkraft och har en lång tradition av att bygga vattenkraftanläggningar. Projekten omfattar allt från leverans av stora kompletta vattenkraftverk till lokala moderniseringar och serviceåtgärder för att säkerställa att kunden får en effektiv, miljövänlig och tillförlitlig produkt. De är idag ca 115 medarbetare lokaliserade i Västerås och Kristinehamn. Läs mer på www.voithhydro.seSå ansöker du
