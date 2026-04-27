Projektcontroller till Göfast Gruppen, Göteborg
SJR in Sweden AB / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-04-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Göfast Gruppen befinner sig i en stark tillväxtfas och söker nu en Projektcontroller som vill vara med och utveckla ekonomistyrningen i en växande koncern inom bygg och entreprenad.
Vill du arbeta verksamhetsnära i en bred och analytisk controllerroll där du får stort ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att verkligen påverka? Då kan detta vara nästa steg för dig!Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Som Projektcontroller hos Göfast Gruppen arbetar du nära ekonomichefen och övriga i ekonomiteamet. Du har ett viktigt ansvar för uppföljning, analys och rapportering av bolagens och projektens ekonomi och bidrar till att säkerställa kvalitet, struktur och affärsmässighet i koncernens ekonomistyrning. Rollen kombinerar controlling med redovisningsnära arbete och passar dig som trivs i en dynamisk miljö med högt tempo och stort eget ansvar.
Ansvarsområden
• Månadsvis analys och uppföljning av projekt- och bolagsekonomi
• Arbeta med projektredovisning, upparbetat, kassaflöde och resultat
• Prognosarbete samt analys mot budget och föregående år
• Säkerställa kvalitet i rapportering och bidra i internkontroller
• Rapportering till ägare och arbete i ägarrapporteringssystem
• Stöd till ekonomichef och verksamhet i ekonomiska frågeställningar samt bidra till utveckling av rutiner och processer
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av verksamhetsanalys och projektredovisning och som känner dig trygg i redovisning. Du har en god förståelse för hur projekt påverkar resultat, balansräkning och kassaflöde och kan självständigt analysera ekonomiska samband och dra slutsatser utifrån bolagsrapporter.
Du har god systemvana och är mycket van vid att arbeta i Excel och använder det som ett naturligt analysverktyg i ditt arbete. Har du erfarenhet från bygg-, entreprenad- eller annan projektintensiv verksamhet är det meriterande, men inget krav.
Som person är du analytisk, strukturerad och kommunicerar ekonomiska samband på ett tydligt sätt. Du är prestigelös och trivs i samarbete med andra och har inga problem att kavla upp ärmarna och stötta upp där det behövs. Även i perioder med högt tempo behåller du ditt fokus.
Vad erbjuder vi
Hos Göfast Gruppen får du en nyckelroll i ett stabilt och växande byggbolag med stark framtidstro. Du blir en del av en organisation med korta beslutsvägar, hög kompetens och en tydlig tillväxtresa, där du får möjlighet att påverka både arbetssätt och utveckling - samtidigt som bolaget står på en trygg och långsiktig grund.Om företaget
Varmt välkommen till Göfast Gruppen. Hos oss hittar du en genuin familjekänsla, mellan våra anställda och ut till dig som kund. Vi tror på att skapa långsiktiga relationer som bygger på engagemang och kvalitet. Det är därför inte ovanligt att våra samarbeten varar länge, mycket länge.
Vår grupp består av specialister, var och en med sin unika hantverksskicklighet, som tillsammans bidrar till väl utförda uppdrag och en stämning där alla trivs. Som en del av vår familj har du möjligheten att växa och utvecklas, både personligt och professionellt.
I hjärtat av verksamheten finns en strukturerad arbetsprocess som gör att vi stabilt kan ta ett totalansvar från start till mål, med fullt fokus på dina önskemål.
Eller som vi brukar säga; Ditt projekt. Vårt ansvar.
Göfast Gruppen består idag av 6 bolag med drygt 150 anställda och omsätter totalt ca 500 mkr. Sedan 2022 ägs gruppen av Tången Service AB.
I denna rekrytering samarbetar Göfast Gruppen med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sofia Obstfelder Garellick på 076-647 16 07. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Götgatan 16 Västra götalands län (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Göfast Gruppen Kontakt
Sofia Obstfelder Garellick sofia.obstfeldergarellick@sjr.se +46 76 647 16 07
9878367