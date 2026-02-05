Projektchef till Byggpartner
Vill du vara med på en riktigt häftig resa och dessutom få möjligheten att vara en del av ett av regionens mest spännande bolag?! Då ska du läsa vidare och ta chansen att söka dalarnas bästa chefsjobb inom byggbranschen.
Vi fortsätter att växa och utvecklas starkt och behöver bli flera i vår organisation som präglas av det lilla, stora byggföretaget, med stark lokal förankring och korta beslutsvägar. Vi söker en projektchef till Dalarna, som är vår största marknad. I Dalarna finns ByggPartners rötter och vi har en stark förankring hos både kunder, underleverantörer och samhället i stort. Sedan 1992 har vi varit en stabil leverantör av byggentreprenader och har idag en stor andel av marknaden. ByggPartner är innovativa byggare med hög kompetens och vårt arbetssätt bygger på en sund värdegrund, samverkan och effektiva arbetssätt.
Om Tjänsten
Som Projektchef arbetar du i nära samarbete med arbetschef och platschef i ett eller flera byggprojekt, beroende på projektens storlek. Du har ett övergripande ansvar för projekt som bemannas med platschef med produktionsansvar. Projektchefens huvudsakliga roll är att genom ett kompetenshöjande ledarskap kvalitetssäkra projekten och utveckla de medarbetare du har personalansvar för. Vidare har du en viktig roll som ambassadör och kulturbärare med ingående kunskaper om verksamhetssystem, rutiner och arbetssätt. Du rapporterar till Arbetschef och ingår i regional ledningsgrupp tillsammans med arbetschef, övriga projektchefer.
Det är ditt övergripande ansvar att driva och utveckla projekt från start till slut, samt att ansvara för att såväl ekonomiska som produktionsmässiga mål uppnås. Budgetarbete och prognosuppföljning ingår i din roll. Tillsammans med Arbetschef och Platschef har du ansvar för att tillgodose beställarens behov. Publiceringsdatum2026-02-05Profil
Dina erfarenheter, egenskaper och ditt engagemang är det absolut viktigaste för oss och överensstämmer med vår organisation och det vi förväntar oss av rollen som Projektchef. Du lever upp till våra värderingar som är Slagkraftig, Utvecklande, Noggrann och Trygg - SUNT. Som person är du lyhörd, närvarande, ödmjuk och tydlig i ditt ledarskap. I det dagliga arbetet stimuleras du av att skapa goda relationer och delaktighet. Din personlighet präglas av affärsmässighet och noggrannhet samtidigt som du kan vara innovativ och komma på nya lösningar för våra kunders bästa. Du är van att driva projekt, trivs att arbeta i team och ta ansvar för projektekonomi. Vi är ett bolag som växer och ser gärna att du är engagerad i att utveckla bolaget mot våra visioner och mål. För att lyckas på denna tjänst ser vi att du är en person med bred erfarenhet från byggbranschen.
Vi söker dig som genom åren provat ett flertal olika befattningar i byggbranschen. Du har mångårig erfarenhet av personal- och resultatansvar, god erfarenhet av projektstyrning och projektekonomi samt vidare behärskar du entreprenadjuridik mycket bra. Vi ser gärna att det finns en byggteknisk utbildning eller motsvarande.
Varmt välkommen med din ansökan!
ByggPartner i Dalarna AB är en del av ByggPartner Gruppen AB som är ett expansivt börsnoterat byggbolag med rötterna i Dalarna. Idag omfattas koncernen av flera byggbolag, Flodéns i Göteborgsregionen, Åhlin & Ekeroth i Östergötland och ByggPartner i Dalarna AB. Tillsammans i koncernen är vi cirka 1 100 anställda och har en omsättning på ca 5 miljarder kronor.
ByggPartner i Dalarna AB är i Dalarna marknadsledande som byggföretag och i övriga geografier siktar vi på fortsatt expansion. Vi är det stora byggbolaget med det lilla företagets smidighet och korta beslutsvägar. Sunt förnuft präglar allt vi gör. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd . Vi finns representerade i Avesta, Borlänge, Falun, Gävle, Hedemora, Stockholm, Uppsala och Västerås. ByggPartner har cirka 600 medarbetare. År 2023 omsatte vi cirka 2,7 miljarder kronor
Vill du vara med och skapa ByggPartner 2.0 och arbeta i en roll där din specialistkompetens verkligen gör skillnad? Så ansöker du
