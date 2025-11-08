Projektassistent till Lipus!
Är du en strukturerad och initiativtagande person som trivs i en varierande roll? Brinner du för att ge god service, skapa goda relationer med kollegor och arbeta administrativt med digitala verktyg? Som projektassistent hos Lipus får du vara med på en spännande tillväxtresa med goda utvecklingsmöjligheter och du får en meningsfull roll där du bidrar till samhällsnytta genom att kvalitetssäkra och förbättra utbildningskvalitén för Sveriges läkarkår. Varmt välkommen med din ansökan idag!
OM TJÄNSTEN
I rollen som projektassistent arbetar du i en koordinerande och varierad roll med flera kontaktytor. Ditt övergripande fokus ligger på att ge stöd och intern service till projektledarna i deras arbete där du bidrar till att skapa struktur och effektivitet i projektens olika delar. Teamet är litet vilket innebär att vi hjälper varandra där det behövs och varje person är viktig för att bidra till företagets utveckling. Den som kompletterar oss är prestigelös och vill bidra till en bra sammanhållning i gruppen.
Lipus granskar och kvalitetssäkrar vårdgivares utbildningar över hela landet. Som projektassistent blir du en del av ett engagerat team som tillsammans ser till att allt flyter smidigt i granskningsprocesserna. Du får arbeta med både administration, digitala verktyg och koordinering och samtidigt ha en central funktion i ett samhällsnyttigt uppdrag.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-08Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att assistera tre projektledare i den dagliga driften, huvudsakligen genom att hantera digitala enkäter, sammanställningar och ge administrativt stöd.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Skapa och skicka ut enkäter via det digitala verktyg Es-Maker samt sammanställa resultat
• Administrera nöjd-kund-enkäter och bidra till utveckling av uppföljningsrutiner
• Korrekturläsning
• Skapa och skicka ut intyg
• Hantera inkommande mejl till funktionsadresser och säkerställa att rätt person får rätt information
• Bidra till att utveckla och effektivisera interna processer och arbetssätt
• Ha en aktiv roll i dokumentation, uppföljning och koordinering inom projekten
• Föra minnesanteckningar från möten och bidra till att hålla ordning i projekten
Du får en tydlig introduktion och kommer att arbeta nära din chef och projektledarna, som stöttar dig i att växa in i rollen.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av administrativt arbete eller projektstöd
• Är van vid att arbeta i digitala verktyg och trivs med att arbeta strukturerat i processer
• God data- och systemvana med erfarenhet av Office 365 och andra verksamhetsstödjande program
• Erfarenhet av att sammanställa rapporter och enkäter samt bidra till processutveckling
• Är prestigelös, serviceinriktad och kommunikativ
• Har energi och driv - och som inte är rädd för att ta initiativ eller komma med egna idéer
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet som projektassistent eller i en koordinerande roll tidigare
• Intresse för hälso- och sjukvårds- och utbildningsfrågor
• Grundläggande kunskap om AI
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Nyfiken
• Förändringsbenägen
• Ordningsam
• Diplomatisk och trygg i dig själv
Vår rekryteringsprocess
• Personlighets- och problemlösningstest (ca. 20-30 min)
• Telefonintervju med Academic Work (10-15 min)
• Digital evidensbaserad djupintervju med Academic Work (ca 30-40 min)
• Första intervju med Lipus (ca. 1 h)
• Andra intervju med Lipus, träff med andra medarbetare (ca. 1 h)
• Referenser + Beslut
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården, Lipus, grundades 2013 och är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund och ägs av läkarprofessionen. Lipus arbetar med kvalitetsgranskning av läkarnas allmän- och specialiseringstjänstgöring samt certifierar kurser för läkare och team där läkare ingår på uppdrag av kliniker, vårdcentraler, regioner samt kursproducenter. Syftet med verksamheten är att bidra till en jämn och hög utbildningskvalitet inom hälso- och sjukvården. Lipus bidrar med att trygga en framtida kompetensförsörjning och en god vårdkvalitet med hög patientsäkerhet.
