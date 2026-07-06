Projektassistent inom Miljövetenskap
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2026-07-06
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Forskning och utbildning vid Miljö- och geovetenskapliga institutionen (MGeo) behandlar grundläggande och tillämpade frågor om jordens tidigare, nuvarande och framtida klimat och miljö, inklusive människors interaktion med naturen och konsekvenser för människors välbefinnande. MGeo utvecklar och tillämpar banbrytande metoder, modeller och tekniker inom miljövetenskap, kvartär- och berggrundsgeologi, paleontologi, naturgeografi, biodiversitet och ekosystemvetenskap, fjärranalys, geografisk informationsvetenskap (GIS) och beräkningsvetenskap inom miljö- och hälsa för att studera processer som sträcker sig från det mikroskopiska till det planetära, över alla tidsskalor.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Projektassistenten kommer att stödja den analys- och syntesfasen av pilotstudien Extreme-Loss, som undersöker de socioekologiska effekterna av klimatförändringar på jordbruksnäringen i Turkiet, samt ge stöd till analyserna i projektet UNBREAK, där lösningar för ett hållbar markanvändning kartläggs globalt. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Identifiera och samla in relevant digital data (t.ex. markanvändning, vatten, ekonomiska indikatorer, migration) för fallstudien och den globala analysen.
Genomföra korrelationsanalyser av den insamlade datan.
Arbeta med resultaten av en litteraturöversikt för att syntetisera kunskapsläget och identifiera forskningsluckor.
Samarbeta med ett tvärvetenskapligt team inom samhälls- och naturvetenskap.
Delta i aktiviteterna vid Centre for Advanced Middle Eastern Studies (CMES) och vid relevanta aktiviteter vid det strategiska forskningsområdet Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate (BECC)Kvalifikationer
Kandidatexamen i geografi, geoinformatik, miljövetenskap, hållbarhetsvetenskap eller ett relaterat område.
Erfarenhet av dataanalys med hjälp av skriptspråk som Matlab, Python och R.
Erfarenhet av att arbeta med jordobservationsdata och visualisering av data i kartor och diagram.
Dokumenterad erfarenhet av fjärranalys, GIS-verktyg och rumslig-tidsmässig analys.
Utmärkta kunskaper i engelska.
Kunskaper i turkiska.
Förmåga och vilja att arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.
God organisationsförmåga och förmåga att hantera flera uppgifter självständigt.
Övriga meriter:
Erfarenhet av akademiskt skrivande och bidrag till forskningsartiklar som en del av samarbetsprojekt.
Erfarenhet av forskning inom klimatförändringar, jordbruk eller migration.
Erfarenhet av arbete i Turkiet och/eller Mellanöstern.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen (samt bidra till dess framtida utveckling).Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning, 6 månader. Heltid, 100 %.
Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan kan lämnas in på svenska eller engelska.
Välkommen med din ansökan!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Sölvegatan 12 (visa karta
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223 62 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet kansli@saco-s.lu.se 046-2220000 Jobbnummer
9993794