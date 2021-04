Projektassistent i energiteknik - Cementklinkerbildning - Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet - Logistikjobb i Umeå

Prenumerera på nya jobb hos Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Logistikjobb / Umeå2021-04-15Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 - en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har idag ca 100 medarbetare.Institutionens huvuduppgifter är forskning och utbildning och inom dessa verksamheter samverkan med det omgivande samhället. Totalt ansvarar institutionen för 660 helårsstudenter inom grundutbildning i byggteknik, elektronik, energiteknik, maskinteknik och medieteknik. Mer information om institutionen ges på vår hemsida www.tfe.umu.se. Vi söker nu en projektassistent för karaktärisering av cementklinker. Anställningen avser heltid och gäller 2021-06-01 tom 2021-12-31 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2021-05-11.ProjektbeskrivningDet finns ett stort behov av att stärka forskningen inom produktionen av kalkstensbaserade produkter, speciellt inom högtemperaturprocesserna där betydande mängder koldioxid genereras. Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk sammanfogar en stark forskningsmiljö med de största svenska industriella aktörerna inom cement- och kalkproduktion. Det delprojekt som denna tjänst är riktad till handlar om att med laboratorieexperiment utvärdera reaktioner och reaktionsvägar för cementklinkerbildning i nya innovativa processer.2021-04-15Arbetsuppgifter består i avancerade högtemperaturexperiment med cementråvara samt analys av kemisk sammansättning (element- och fassammansättning). Projektassistenten ska:- Utföra det experimentella och analytiska arbetet- Delta och rapportera resultat vid projektmöten- Bidra vid publicering av resultatArbetet innebär såväl självständigt analytiskt- och laborativt arbete, som brett samarbete med forskare främst inom forskargruppen TEC-Lab vid TFE, och inom Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk vid Umeå Universitet.Civilingenjörsexamen i energiteknik med inriktning mot termisk processkemi eller motsvarande är ett krav. Examen behöver inte vara klar vi ansökningstillfället, men examensarbetet bör vara långt skridet och utbildningen f.ö. avklarad. Dokumenterad erfarenhet av att genomföra avancerade högtemperaturexperiment relaterade till bildning av cementklinkermineral samt analys av produkterna med XRD är önskvärt och starkt meriterande. Avancerad utvärdering av XRD-mönster för relevanta system är en viktig del av arbetet och sådan kompetens värderas högt.Övriga önskvärda kvalifikationerVi söker en nyfiken och initiativrik medarbetare som vill vara med och utveckla den dynamiska forskningsmiljön. Vi hoppas hitta dig som har ett personligt engagemang för forskningen inom energi- och återvinningsprocesser, samt ett intresse för utvecklingen av framtida hållbara industriella system.Ansökan ska i sin helhet vara skriven på engelska eller svenska och bestå av följande handlingar:- Personligt brev med kortfattad beskrivning av sökanden och motivering till varför du söker anställningen, samt dina kontaktuppgifter- Curriculum vitae (CV)- Kopior av relevanta examensbevis och eventuella intyg, alternativt i förekommande fall en kortfattad tidsplan för när examensarbetet förväntas vara klart.- Namn och kontaktuppgifter till en referensperson som känner till dina för tjänsten relevanta kvalifikationerDu ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi, logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska vara inskickad senast 2021-05-11.Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: 2021-06-01 VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-11Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet5694927