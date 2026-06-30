Projektassistent
Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih) / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-06-30
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Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans med fokus på människan i rörelse. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, hälsovetare, beteendevetare, sport- och hälsomanagers, idrottsvetare och forskare. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.
Vid institutionen för Hälsovetenskap bedrivs utbildning, forskning och samverkan inom ämnesområdena psykologi, neurovetenskap och folkhälsovetenskap. Just nu söker vi en projektassistent som vill vara med och bidra i ett spännande forskningsprojekt som handlar om att kartlägga och mäta kondition och styrka hos ungdomar på högstadiet och gymnasiet.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektassistent kommer du att vara delaktig i flera delar av forskningsprocessen. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Medverka i planering och genomförande av studien.
Rekrytera skolor och deltagare.
Genomföra mätningar av muskelstyrka och kondition.
Hantera löpande kommunikation och besvara frågor från deltagare, vårdnadshavare och skolor.
Bearbeta och analysera kvantitativ data.
Leda det praktiska arbetet för datainsamlingen för projektet.
Administrativa uppgifter relaterade till datainsamlingen.
Bistå i andra arbetsuppgifter relaterade till studierna.
Tjänsten förutsätter att du kan arbeta fysiskt på plats och har möjlighet att delta i skolbesök för datainsamling, vilket emellanåt innebär resor till annan ort och tidiga morgnar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Masterexamen inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap eller motsvarande område som arbetsgivaren bedömer relevant,
Dokumenterad erfarenhet av arbete i forskningsprojekt inom hälsofrämjande område med ungdomar,
Goda kunskaper i statistikprogram, såsom exempelvis SPSS,
Goda språkkunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, då en central del av rollen innebär att kommunicera med skolungdomar.Dina personliga egenskaper
Vi fäster mycket stor vikt vid personlig lämplighet, och söker dig som:
Har god kommunikativ förmåga och är trygg i kontakt med både ungdomar, vårdnadshavare och skolpersonal,
Är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt,
Har förmåga att självständigt organisera och planera ditt arbete,
Trivs med varierande uppgifter och kan anpassa dig efter projektens behov.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med ungdomar i skolmiljö,
B-körkort.Arbetstider och omfattning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning om ca 7 månader. Omfattningen är 100 % av heltid. Tillträde i augusti enligt överenskommelse, till och med 16 april 2027.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökningsförfarande
Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
sammanställning av utbildningar, anställningar och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
personligt brev.
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 14 juli 2026.
Eftersom vi rekryterar under semesterperioden kommer urval och svar på din ansökan att ske under augusti.
Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
(org.nr 202100-4334), https://www.gih.se/
114 33 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gymnastik och idrottshögskolan Kontakt
Studierektor Hälsopromotionsprogrammet
Maria Fernström maria.fernstrom@gih.se +46812053778 Jobbnummer
9985310