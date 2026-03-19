Projektanställning
Göteborgs Dövas Förening / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-03-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Dövas Förening i Göteborg
Om anställningen
Omfattning: 75%
Lön: beroende på utbildning och meriter
Lönetyp: Månadslön
Anställningsform: Tidsbegränsad anställningPubliceringsdatum2026-03-19Kvalifikationer
• Du ska vara teckenspråkig.
• Önskemål: Fritidsledarutbildning, vana av projektarbete samt god svenska.
Om jobbet
Göteborgs Dövas Förening har fått ett extra tillskott av Socialstyrelsen att genomföra projekt
"ofrivillig ensamhet" under tiden 2026.
Syftet med detta statsbidrag är att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering.
Som projektanställd ska du se till att planera, organisera och genomföra aktiviteter för vår
målgrupp teckenspråkiga i samråd med föreningens styrelse och i samarbete med övrig
personal.
Vi ser helst att du har fritidsledarutbildning, men vi ser lika mycket till personlig lämplighet.
Vana av att arbeta med projekt samt goda kunskaper i svenska språket.
Arbetstiden är flexibel och anpassas till aktiviteterna.
Anställningen kan påbörjas så snart som möjligt fr.o.m. 1 april och slutar vid årsskiftet.
Om vi hittar rätt person före sista ansökningsdatum kan vi avbryta annonseringen.
Skicka svar med personligt brev, CV samt referens till: ansokan@gdf.nu
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: ansokan@gdf.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "ofrivillig ensamhet". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Göteborgs Dövas Förening
Järntorget 8 (visa karta
)
413 04 GÖTEBORG
Göteborgs Dövas Förening Jobbnummer
9808520