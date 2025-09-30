Projektadministratör till Voith Hydro AB!
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Västerås
2025-09-30
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad och engagerad person som vill bidra till framtidens vattenkraft?
Voith Hydro AB söker nu en driven projektadministratör som vill stötta deras växande automationsteam. I denna roll blir du en nyckelspelare i att säkerställa smidiga projektflöden och bidra till teamets framgång. Du får möjlighet att växa med uppgiften och successivt ta ett bredare ansvar inom organisationen.
Låter det intressant? Ansök redan idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Som Projektadministratör stöttar du Voith's automationsteam med viktiga administrativa uppgifter. Du hanterar beställningar, order och lager, och ser till att deras processer flyter smidigt. På sikt kommer du även att få möjlighet att stötta hela HyService med affärsadministration.
Du erbjuds
Vi erbjuder en stimulerande roll med stora möjligheter till personlig och professionell utveckling. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där din insats värdesätts och du får chans att påverka företagets framgång.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att vara en administrativ stöttepelare för deras automationsteam, med fokus på att effektivisera beställnings-, order- och lagerprocesser. Du kommer att hantera både interna och externa flöden, från inköp till leverans, och bidra till en välfungerande serviceverksamhet.
• Stödja beställningsprocessen inom serviceverksamhet
• Orderhantering i SAP
• Skapa projektstruktur i SAP
• Inköp och skapa inköpsrekvisitioner
• Lagerhantering och underhåll av material internt på kontoret
• Plocka och packa gods
• Boka transporter och utföra transportdokument
VI SÖKER DIG SOM
• Har god kunskap i SAP
• Är kommunikativ, positiv och ansvarstagande
• Intresse för administration och att bygga egna processer
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska då det används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Intresse för vattenkraft och industri
• Servicedriven och strukturerad
• B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Voith Hydro AB är en del av en global teknikkoncern som ligger i framkant när det gäller leverans av projekt inom vattenkraft. Vi på Voith Hydro i Västerås har en lång historia inom generatorer och automation; projekten levereras främst till skandinaviska kunder men sprider sig också över hela världen i och med våra samarbeten med det globala Voith Hydro. Vårt kontor i Västerås har fördelarna med korta beslutsvägar, flexibilitet och möjlighet att påverka samtidigt som vi har det stora familjeägda Voith i ryggen. Vattenkraften är en stor del av energiomställningen som världen behöver och Voith Hydro bidrar genom gedigen kompetens till att förverkliga våra kunders investeringar i renoveringar och utbyggnad. Voith! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114837". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9532187