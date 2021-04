Projektadministratör till välkänd koncern - Poolia Sverige AB - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Poolia Sverige AB

Poolia Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-06Lockas du av varierande arbetsuppgifter, många kontaktytor och en kombination av administration, koordinering och service? I rollen som Projektadministratör är det alltid mycket som händer och ingen dag är den andra helt lik. Rollen ger dig även möjlighet att få en fot in i en av våra största koncerner inom projekt- och byggbranschen.2021-04-06Som Projektadministratör ansvarar du för den dagliga översynen och ser till att allt flyter på projektplatsens kontor. Du stöttar i alltifrån administration och service samtidigt som du ser till att trivseln på kontoret är på topp. I din roll kommer du att vara ansiktet utåt för interna kollegor, kunder och leverantörer och har därmed många kontakter. Du rapporterar direkt till Projektchef.Dina arbetsuppgifter i huvudsakReceptionsansvar gentemot intressenter för projektetAdministration och registrering av besök och tillståndAnsvar för underhåll av kontaktlistor kring projektetTelefon och mailhantering för projektetSammanställning av månadsrapporterAnsvar för och inköp av kontorsmaterial och förbrukningsvarorAdministration gällande utrustning och arbetskläderAdministration av utbildningsdatabas och yrkesbevisKoordinering och bokningsansvar för mötesrum, fika och leveranserAnsvar för arbetsplats- och säkerhetsintroduktion tillsammans med projektledare vid besökEnklare stöd kring teknikfrågor och administration för projektets arbetareVem är du?Vi söker dig som har minst något års arbetslivserfarenhet från liknande arbetsuppgifter och ansvar. Du behöver vara van att självständigt ansvara för och hantera en bredd av olika arbetsuppgifter, prioritera och hitta lösningar till ad hoc situationer. Du pratar svenska och svenska utan problem och är van att arbeta i flera system parallellt. Troligtvis har du kanske arbetat som kontorsansvarig eller haft en bredare receptionist- eller administratörsroll tidigare.För att trivas i rollen är du flexibel i ditt arbetssätt och har inga problem med att behöva prioritera om mellan högt och lågt ibland och att lösa olika situationer som dyker upp. Du gillar att ha många sociala kontaktytor och har en naturlig känsla för service och koordinering. Rollen förutsätter även att du är strukturerad, lyhörd och lösningsfokuserad.Om verksamhetenKonsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.Övrig informationTjänsten är ett konsultuppdrag med start i maj och förväntas pågå under cirka 12 månader. Omfattningen är heltid och projektet kräver att du är på plats vanliga kontorstider. Projektet utförs i nordvästra Stockholm och kontoret är placerat i Vinsta.Urval och intervjuer sker löpande. Ansökningar tas emot via annonsen på Poolias hemsida, varmt välkommen med ditt intresse för denna spännande tjänst!Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-19Poolia Sverige AB5674521