Projektadministratör till projekt inom infrastruktur
A-Talent Tech Management Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Talent Tech Management Sweden AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
, Ekerö
eller i hela Sverige
Omfattning och start
Start: september eller i början av oktober 2025
Omfattning: 50-100 % (20-40 timmar/vecka)
Uppdragslängd: pågår till och med december 2027, möjlighet till förlängning
Arbetsplats: Högdalen, södra Stockholm
Om uppdraget
I den här rollen blir du ett viktigt stöd för projektchef och projektledare. Du får ett brett ansvar för både administrativa och koordinerande uppgifter, där du säkerställer struktur, kvalitet och smidiga processer i projektets vardag. Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som projektadministratör/kontorsansvarig kommer du bland annat att:
Ansvara för projektets administrativa rutiner, diarieföring och månadsrapportering
Koordinera projektets arbete med krisledning, säkerhetsskydd och interna processer
Stötta projektchef i ekonomiska och tidsmässiga uppföljningar
Delta i upphandlingar och hantera dokumentation kopplat till dessa
Vara ansvarig för kontorsfrågor såsom lokaler, utrustning och arbetsmiljö
Planera och arrangera studiebesök, möten och interna aktiviteter
Bidra till planeringen inför projektavslut
Detta gäller ett konsultuppdrag på 2 år. Du kommer bli anställd hos oss på A-Talent Tech. Du har samma fördelar hos A-Talent Tech som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som pension (med möjlighet till extra flexpension), friskvårdsbidrag, försäkringar och rabatt på träningskort. Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet av att arbeta som projektadministratör i stort infrastrukturprojekt inom bygg-, anläggning-, tunnel-, bro- eller industriprojekt
Minst 1 års erfarenhet av arbete som projektadministratör hos kollektivtrafikmyndighet
Minst 3 års erfarenhet att arbeta i Officepaketet, särskilt Word, Excel och PowerPoint
Har körkort, klass B
Om A-Talent Tech
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till er organisation. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?
Låter det intressant är du välkommen att söka tjänsten. Tillsättning kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan! Vid eventuella frågor, kontakta ansvarig Filippa Eklund på filippa.eklund@atalent.se Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Talent Tech Management Sweden AB
(org.nr 556681-7143), https://www.atalenttech.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Talent Tech AB Jobbnummer
9501525