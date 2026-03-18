Projektadministratör till projekt inom infrastruktur
2026-03-18
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i ett större investeringsprojekt med fokus på utveckling och modernisering av kollektivtrafiksystem. Projekten är komplexa, långsiktiga och har stor betydelse för regionens invånare.
I rollen som projektadministratör blir du en nyckelperson - en riktig spindel i nätet - med många kontaktytor både internt och externt.
Plats: Stockholm (Kungsholmen, möjlighet till distansarbete)
Period: 1 april 2026 - 31 mars 2027
Omfattning: Heltid (40 h/vecka)
Förlängning: Mycket goda möjligheter (upp till fyra års förlängning)

Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att skapa struktur och effektivitet i projektets administrativa flöden. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Säkerställa ett effektivt administrativt arbetsflöde
Hantera dokumentation (diarieföring, arkivering, struktur)
Stötta projektledare och team i administrativa processer
Planera och koordinera möten samt skriva protokoll
Hantera fakturor (granskning och kontering)
Administrera behörigheter, onboarding/offboarding
Hantera distributionslistor och gruppbrevlådor
Beställa IT-utrustning och kontorsmaterial
Koordinera resor och tillhörande administration
Delta i och ibland leda administrativa forum
Säkerställa informationsspridning inom projektet
Vi söker dig som:
Är strukturerad, kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har en god förmåga att prioritera, arbeta självständigt och samtidigt vara en lagspelare.
Du är:
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Noggrann och organiserad
Bekväm med att hantera flera uppgifter parallellt
Trygg i att kommunicera på både svenska och engelska
Van att arbeta i projektmiljöer
Detta gäller ett konsultuppdrag på initialt 1 år med god möjlighet till förlängning. Du kommer bli anställd hos oss på A-Talent Tech Stockholm. Du har samma fördelar hos A-Talent Tech som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som pension (med möjlighet till extra flexpension), friskvårdsbidrag, försäkringar och rabatt på träningskort.Kvalifikationer
Gymnasieexamen
Minst 5 års erfarenhet som projektadministratör
Mycket god erfarenhet av dokument- och ärendehantering
Mycket god erfarenhet av fakturahantering i Agresso eller liknande system
Erfarenhet från verksamheter inom t.ex. infrastruktur, teknik, bygg, IT eller samhällsplanering
Meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor
Erfarenhet av dokumenthanteringssystem som EDIT/Platina
Erfarenhet av samarbetsverktyg som SharePoint eller Webforum
Erfarenhet av internationell kommunikation på engelska
Varför detta uppdrag?
Du får möjlighet att:
Arbeta i stora och samhällsviktiga projekt
Vara en del av en organisation med hög kompetens och tydliga processer
Utvecklas i en bred och ansvarsfull roll
Bidra till utvecklingen av framtidens kollektivtrafik
Om A-Talent Tech
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till er organisation. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?
Låter det intressant är du välkommen att söka tjänsten. Tillsättning kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan! Vid eventuella frågor, kontakta ansvarig Filippa Eklund på filippa.eklund@atalent.se Ersättning
