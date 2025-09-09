Projektadministratör/Praosamordnare Uppsala kommun
2025-09-09
Vill du bidra till att stärka yrkesutbildningarnas attraktivitet och samtidigt få en nyckelroll i ett samhällsviktigt projekt med europeisk finansiering? Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och engagerad - och som vill vara med och driva ett treårigt ESF-projekt med fokus på att öka intresset för yrkesprogrammen. Tjänsten kombinerar administrativ precision med samordnande ansvar och erbjuder en unik möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt i nära samverkan med skolor, arbetsgivare och projektledning.
Projektet är ett treårigt uppdrag och anställningen är en projektanställning som är tidsbegränsad till perioden 1 september 2025 - 31 augusti 2028. Tjänsten är placerad på Tunabergsskolan.
Ditt uppdrag
Som projektadministratör ansvarar du för rapportering till Europeiska Socialfonden (ESF) och säkerställer att projektet följer de administrativa och ekonomiska krav som ställs. Du hanterar tidrapporter, närvaroregistrering, dokumentation och fakturor, och ser till att allt är korrekt inför revisioner. Du arbetar i digitala system och följer interna rutiner för att dokumentera och rapportera projektets framsteg. Du är också ett stöd till projektledaren i planering och uppföljning.
Som praosamordnare ansvarar du för att praktikhanteringssystemet är uppdaterat och att arbetsplatsbanken utvecklas. Du samordnar praoveckor, skickar praktikförfrågningar till arbetsgivare och säkerställer att riskbedömningar är ifyllda och godkända. Du är ett stöd för nya enheter som ansluter till systemet och förväntas samarbeta med skolorna och de arbetsplatser där elever genomför prao. Du har även uppdrag att utveckla informationen på Uppsala.se samt interna rutiner och riktlinjer.
Dina arbetsuppgifter i korthet
Projektadministration (ESF):
• Rapportering till ESF enligt gällande regelverk
• Hantering av tidrapporter, närvaroregistrering och dokumentation
• Fakturahantering och viss ekonomisk uppföljning
• Stöd till projektledare i planering och rapportering
Praosamordning:
• Samordna praoveckor och skicka praktikförfrågningar
• Hantera centrala förfrågningar och säkerställa godkända riskbedömningar
• Stödja nya enheter och initiera utbildningstillfällen
• Utveckla praktikbanken och samarbeta med arbetsplatser och förvaltningar
• Utveckla och förbättra informationen på Uppsala.se samt interna rutiner
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning på gymnasial eller högskolenivå (krav)
• Erfarenhet av administrativt arbete inom skola (krav)
• Erfarenhet av projektledning och arbete i projektform (meriterande)
• Erfarenhet av ESF-projekt eller andra medfinansierade projekt (meriterande)
• Kunskaper om offentlig verksamhet och utbildningsfrågor (meriterande)
• Kunskaper inom jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering (meriterande)
Vi söker dig som trivs i en roll där du får kombinera struktur och samordning med utveckling och relationsbyggande. Du är en person som har lätt för att skapa ordning och reda, men också ser helheten och hur olika delar hänger ihop. Du har en naturlig förmåga att lyssna in andras behov, kommunicera tydligt och samarbeta för att nå gemensamma mål.
Vi tror att du drivs av att ta initiativ, hitta smarta lösningar och säkerställa att arbetet håller hög kvalitet. Din analytiska förmåga och känsla för administration gör att du snabbt sätter dig in i nya system och processer, och du har en förmåga att växla mellan detaljerad dokumentation och långsiktig planering.
Hos oss får du en omväxlande roll där du både är en nyckelperson i att hålla projektet på rätt kurs och en samordnare som bidrar till att elever får värdefulla praktikupplevelser. Om du gillar att kombinera struktur med utvecklingsarbete, ta ansvar och driva arbetet framåt - då är det här jobbet för dig!
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Lisa Landerhjelm, rektor Tunabergsskolan, 018-727 66 01, eller Olof Oskarsson, verksamhetsområdeschef, 018-727 33 19.Fackliga företrädare:Sveriges Lärare: Elisa Eriksson, 018-727 81 00.Akademikerförbundet SSR/SACO: Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.Vision: Lena Carlberg, 018-727 53 17.
