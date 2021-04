Projektadministratör Mälarbanan - Trafikverket - Administratörsjobb i Sundbyberg

Trafikverket / Administratörsjobb / Sundbyberg2021-04-05Som projektadministratör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.Mälarbanan är en viktig del av järnvägsnätet och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät. Just nu är utbyggnaden av Mälarbanan koncentrerad till Solna och Sundbyberg, vilket senare kommer leda till att fler tåg kan gå tätare och punktligare och tågförbindelserna i Stockholmsregionen, Mälardalen och hela Sverige förbättras. Fler spår ger dig större möjligheter att bo, arbeta och studera var du vill. Arbeten pågår även i kommunerna Stockholm, Järfälla och Barkarby.Nu söker enheten Plan, avtal och tillstånd på program Mälarbanan en erfaren och serviceinriktad projektadministratör! Här kommer du få möjligheten att arbeta brett inom administration och vara ett stort stöd till verksamheten. Är du vår nya medarbetare?Projektadministratör Mälarbanan2021-04-05Som projektadministratör är du ett kvalificerat administrativt stöd till enhetens chef samt medarbetare. Dina arbetsuppgifter är breda och spänner inom många områden.Exempel på arbetsuppgifter kan vara att:förbereda och boka möten samt föra minnesanteckningar på ledningsgrupps- och styrgruppsmöten.stötta ledningen med verksamhetsutveckling och uppföljning.planera, koordinera och genomföra interna och externa möten.vara behjälplig i ekonomiarbetet genom bland annat hantera fakturor samt andra ekonomiadministrativa uppgifter.följa upp enhetens interna ärenden och uppdrag.arbeta med informationsuppdrag.ta hand om allmänna kontorsgöromål.Som projektadministratör kommer du att ha en samordnande roll och ha många kontakter internt samt externt. Du är ett stort stöd för enheten och tillsammans med andra projektmedarbetare ser ni gemensamt till att projektet når sina mål.Övrig informationWebbaserade tester kommer vara som en del av denna rekryteringsprocess.De första intervjuerna kommer att hållas via Skype vecka 19.#malarbananVem är du?Vi söker dig som är mån om att ge professionell service genom att du är lyhörd för din omvärld och bemöter andra med respekt. Rollen ställer krav på att du är initiativtagande och ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du har god förmåga att planera och strukturera. Din samarbetsförmåga är hög och du arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt.För att lyckas i den här rollen har du:en eftergymnasial utbildning inom administration alternativ annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.flerårig aktuell arbetslivserfarenhet som administrativt stöd till chefer.aktuell erfarenhet av att stötta ledningsgrupper och ledningsgruppsarbete.goda kunskaper i Office-paketet.god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt är en duktig skribent med god språkbehandling på svenskaDet är meriterande om du:har aktuell erfarenhet av att ha arbetat med administration i stora, komplexa infrastrukturprojekt eller från större organisationerhar erfarenhet och intresse av att ha arbetat med digital teknikär van att arbeta med bildhantering och presentationsteknikAnsökanDe frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.Läs mer härVaraktighet, arbetstid100% , ProvanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-26Trafikverket5671509