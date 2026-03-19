Projektadministratör - Bromma
2026-03-19
Vill du ha en central roll i en samhällsviktig verksamhet där struktur, samordning och service står i fokus? Nu söker vi en erfaren projektadministratör som vill arbeta nära verksamheten och bidra till effektiva projektleveranser. Här får du en varierad vardag med många kontaktytor, där din förmåga att skapa ordning och driva administrativa processer framåt gör verklig skillnad.
Vad erbjuder vi?
En bred och varierad roll med stort eget ansvar
Möjlighet att arbeta i en dynamisk projektmiljö med många kontaktytor
En viktig funktion där du är med och skapar struktur och effektivitet i verksamheten
En arbetsplats där samarbete, service och initiativförmåga värderas högt
Möjlighet att påverka och utveckla administrativa rutiner och arbetssätt.
Du blir en del av ett etablerat bolag som verkar inom tekniska projekt och infrastruktur, där fokus ligger på kvalitet, säkerhet och långsiktiga lösningar. Organisationen präglas av ett högt tempo, engagerade kollegor och en kultur där man stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål. Mer information om kunden ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en bakgrund inom administrativt arbete, gärna från projektintensiva miljöer såsom bygg, installation eller teknik. Du är van att arbeta nära verksamheten och trivs i en roll där du får hantera flera parallella arbetsuppgifter och stötta olika funktioner.
Krav och kvalifikationer:
Minst 5 års erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom projektadministration
Mycket god vana av att arbeta i MS Office
Erfarenhet av systemstöd som exempelvis Antura, ProjectWise, projektportaler eller liknande är meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Erfarenhet från bygg- eller installationsprojekt är meriterande.
För att trivas i rollen är du en strukturerad och noggrann person som har lätt för att ta ansvar och driva ditt arbete framåt. Du är serviceinriktad och trivs med att stötta andra, samtidigt som du har förmågan att prioritera och hantera ett högt tempo. Vidare är du flexibel, initiativtagande och har en god samarbetsförmåga, vilket gör att du bidrar till en positiv och effektiv arbetsmiljö.
Vad innebär rollen?
I rollen som projektadministratör arbetar du som ett nav i verksamheten och ansvarar för att koordinera, strukturera och kvalitetssäkra administrativa processer kopplade till projekt. Du stöttar både ledning och produktion samt säkerställer att rutiner, system och informationsflöden fungerar effektivt. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och du förväntas bidra till god kommunikation och hög servicegrad i hela organisationen.
Med arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar:
On- och offboarding av personal inklusive konton, behörigheter och utrustning
Hantering av accesser, system och administrativa ärenden
Fakturahantering, attestering och kontering
Fordonsadministration och uppföljning
Samordning och registrering av utbildningar
Löpande uppföljning av listor, rapporter och krav kopplade till projekt
Beställningar av utrustning, tjänster och övriga resurser
Administrativt stöd till projektledning och produktion
Protokollföring och koordinering i samband med möten.
Du utgår från kundens kontor i Bromma och tjänsten är på heltid, 40h i veckan. Tjänsten är ett konsultuppdrag på inledningsvis 6 månader med start omgående via 2Complete med goda möjligheter till förlängning. Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister och ekonomisk skuldupplysning. Intresserad? Skicka in din ansökan snarast, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag.
