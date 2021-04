Projekt Handledare - Support Group Network (Sgn) - Personaltjänstemannajobb i Vänersborg

Support Group Network (Sgn) / Personaltjänstemannajobb / Vänersborg2021-04-15Support Group Network arbetar med en ökade egenförsörjning anpassad efter utrikesföddas och nyanländas särskilda behov som arbetssökande eller entreprenör.Vi söker dig som är prestigelös och har ett trevligt bemötande mot olika typer av människor. Du är trygg i din roll som vägledare och rådgivare och har god kännedom om hur arbetsmarknaden fungerar.Vi hjälper arbetssökande som är utrikesfödda, nyanlända eller inskrivna på Arbetsförmedlingen där erbjuder vi bl.a. stöd, coachning, vägledning och kompetensutveckling av målgruppen samt matchning av målgruppen till arbetsmarknaden. Vi erbjuder professionellt stöd och professionell matchning av arbetssökande mot arbetsmarknaden samtidigt som vi konsulterar företag vid rekryteringar och löser arbetsgivares behov på bästa sätt.Vem du ärFör att passa in i vår arbetskultur är det viktigt att du har ett stort driv av att hjälpa människor och att du motiveras av bra resultat.Förutom en god servicekänsla bör du ha en personlighet där du vågar ta för dig och ta kontakt med målgruppen och ha ett nätverk med olika företag. Vårt uppdrag bygger på att vi stöttar våra deltagare till arbete och utbildning. Vi har krav och vi ser att det finns en tävlingsinstinkt hos dig som gör att du kan växa in i rollen. Dagarna består av att handleda våra deltagare, administrera, kontakta potentiella arbetsgivare och ha möten med de.OM TJÄNSTENTjänsten handlar om att du ska stå för det löpande arbetet med deltagare som söker jobb, framförallt inom cv skrivning, profilmatchning och jobbsökning. Du kommer handleda flera personer under samma period, dokumentera i system, stötta dem i deras jobbsökande och matcha dem mot arbetsmarknaden. Detta kommer du göra i både enskilda samtal med deltagare och i grupp, bl.a. genom att hålla seminarier och föreläsningar. Deltagare tar del av de tjänster som ni tillsammans planerar att de behöver för att komma ut i arbete, vilket du samordnar. Om deltagare bedöms behöva genomgå utbildning inför arbete hjälper du deltagaren till detta.Det är viktigt att du kontaktar potentiella arbetsgivare för att deltagarna ska ha möjlighet att komma ut i arbetslivet. Du har redan eller så utvecklar du ett eget nätverk av arbetsgivare i närområdet som kan ta emot matchande deltagare för jobb, praktik, eller företagsförlagt lärande.Tjänsten är en projektanställning på 6 månader med möjlighet för förlängning till och med dec 2021.Vi ser fram emot din ansökan snarast då urval sker löpandeInformationFör ytterligare information kring tjänsten kontaktaZiyad TarekProjektledare07308309832021-04-15Sista dag att ansöka är 2021-05-30Support Group Network (Sgn)5693312