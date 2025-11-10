Project Quality Manager, Finspång
Som Project Quality Manager är du en nyckelperson i våra internationella leveransprojekt. Du ingår i ett projektteam hos vår kund i Finspång och ansvarar för samordning och genomförande av kvalitetsaktiviteter inom ramen för projektet. Rollen innebär ett nära samarbete med projektmedlemmar från olika discipliner, och du rapporterar till utsedd projektledare.
I din roll kommer du bland annat att:
* Upprätta och följa upp kvalitetsplaner enligt kundkrav, interna riktlinjer samt gällande lagar och förordningar.
* Koordinera och övervaka kvalitetsrelaterade aktiviteter under projektets gång.
* Genomföra internationella affärsresor till kund eller underleverantörer vid behov.
Hur du kommer att påverka
Du har ett helhetsansvar för kvalitetssäkringen i projektet och ser till att kvalitetsplanen implementeras och följs. I rollen ingår även att:
* Leda projektets kvalitetsgrupp.
* Ansvara för kvalitetsbudget och tidsplan för kvalitetsaktiviteter.
* Rapportera avvikelser till kvalitetsledningen.
* Ge stöd och vägledning till projektteamet i kvalitetsfrågor.
* Vara kontaktperson för kvalitetsrelaterade frågor gentemot kund och projektgrupp.
Vad du medför
Vi söker dig som har:
* God samarbetsförmåga och stark kommunikationsförmåga.
* Ett kvalitets- och resultatorienterat arbetssätt med kundfokus.
* Erfarenhet av kvalitetskontroll och kvalitetssäkring.
* Meriterande är erfarenhet från projektarbete, särskilt som projektledare eller delprojektledare.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, ytterligare språk är meriterande.
* Erfarenhet av tekniska produkter inom energiområdet är ett plus - annars lär vi dig!
* Relevant högskoleutbildning inom teknik eller kvalitet, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Om uppdraget
Du kommer att bli en del av ett större kvalitetsteam som arbetar tvärfunktionellt med globala leveransprojekt inom energisektorn. Projekten omfattar avancerade tekniska lösningar såsom turbiner och värmepumpssystem för industriella applikationer, inklusive kraftproduktion och fjärrvärme.
Vad kan vi erbjuda dig
Som konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Jefferson Wells är vi stolta över våra konsulter, och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla.
