Project Manager Underwater Systems
2025-09-18
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I din roll kommer du att bli en del av avdelningen Program och & Project inom affärsenheten Underwater Systems som designar, utvecklar och bygger obemannade undervattenssystem.
Som projektledare är din huvuduppgift att leda projekt mot uppsatta mål kopplat till produktportföljen och genom hela produktlivscykeln. Projektledaren är normalt sett delaktig i alla faser från försäljning, planering, kravhantering, specificering, utveckling, verifiering, produktion till leverans.
I arbetet ingår bland annat att leda projektteamet, ta fram planer, följa upp ekonomiska mål och andra KPI:er samt kommunicera med projektstyrgrupp och andra intressenter.
För att trivas i rollen tror vi att har tidigare erfarenhet av projektarbete, trivs med utmaningar, är strukturerad och har förmåga att leda och motivera team. Du ser det som en självklarhet att bidra till utvecklingen av dig själv och dina kollegor samt att aktivt delta i erfarenhetsutbyten. Du är social och flexibel med förmågan att snabbt bekanta dig med nya förutsättningar och kundbehov.
Projektledaruppdragen kommer att variera i både komplexitet och omfattning över tid. Därför finns det möjlighet att forma din individuella utvecklingsplan utefter dina tidigare erfarenheter och önskemål.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
