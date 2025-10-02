Project Manager inom vattenrening
2025-10-02
Om tjänsten För kunds räkning söker Wrknest en Project Manager till ett globalt ingenjörsföretag med stark position inom vatten- och avloppsrening. Rollen är placerad i Helsingborg, där du blir en nyckelspelare i ett team som leder internationella projekt inom filtreringsteknik. Kunden utvecklar lösningar som ligger i framkant och som används världen över för att möta växande krav på hållbar vattenhantering.
Du får stort ansvar för att driva projekt från start till mål i samverkan med teknik, logistik och kvalitet. Här erbjuds en utvecklande roll i en bransch som växer snabbt och gör skillnad på riktigt.
Dina framtida arbetsuppgifter Du ansvarar för flera parallella projekt inom filtreringsområdet och blir en viktig länk mellan kund, leverantör och interna funktioner. Rollen innebär även ett tekniskt ansvar där du förväntas sätta dig in i företagets produkter för att kunna fungera som teknisk rådgivare över tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda projekt genom hela utförandefasen enligt avtal och budget
Hantera kontrakt, kundrelationer och kommersiella villkor
Samarbeta med Operations-teamet kring produktion, teknik och logistik
Fungera som kontaktpunkt mot leverantörer i större projekt
Fördjupa dig i produkternas tekniska uppbyggnad och funktion
Vi söker dig som
Du som söker är en prestigelös lagspelare som kombinerar struktur och affärsfokus med tekniskt intresse. Du har lätt för att samarbeta över avdelningsgränser och trivs i en miljö där ansvar och initiativ värderas högt. Publiceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
Högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
Tidigare erfarenhet av projektledning, gärna i internationell miljö
Teknisk förståelse och ett intresse för produktutveckling
Förmåga att tolka kontrakt och förstå juridiska formuleringar
Flytande svenska och engelska
B-körkort
Övrig information Start: Enligt överenskommelse Plats: Helsingborg Omfattning: Heltid
Om kunden Kunden är ett internationellt ingenjörsbolag som utvecklar, producerar och säljer maskiner och system för vattenrening. De är marknadsledande inom sina specialområden och bedriver verksamhet globalt. Företaget har kontor i bland annat Göteborg, Helsingborg, Mariestad, Kungsbacka och Barcelona och är sedan 2021 en del av en global industrikoncern. Med ett starkt fokus på innovation, hållbarhet och teknisk spets utvecklar de lösningar som formar framtidens vatteninfrastruktur.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se
