Project Manager Injection Moulding
TePe Munhygienprodukter AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2025-08-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TePe Munhygienprodukter AB i Malmö
TePe är ett expansivt och globalt företag med huvudkontor och produktion i Malmö. Med utgångspunkt i vår vision om munhälsa för alla, skapar vi produkter som bidrar till friska leenden världen över. TePe's tillväxtresa fortsätter och nu söker vi dig som vill anta utmaningarna i rollen som Project Manager Injection Moulding med fokus på projekt inom formsprutning. På TePe får du möjlighet att påverka och vara med från idé till driftsatt utrustning i ett företag som vågar satsa och har investeringsmöjligheter att vara i högteknologisk framkant.
Project Manager Injection Moulding
Som projektledare på TePe har du ett brett ansvar och leder projekt från start till överlämning i produktion, där våra maskiner förvaltas och vidareutvecklas. Rollen innebär många kontaktytor, där du planerar och driver maskintekniska projekt som omfattar både egenutvecklad och inköpt utrustning. Tyngdpunkten ligger på projekt inom vår formsprutningsavdelning, men rollen kan även innefatta andra typer av maskinprojekt.
Du har helhetsansvar för projektens budget, tidplan, scope, kvalitet, säkerhet, miljö och resursplanering. Arbetet inkluderar också kalkylering, dokumentation och uppföljning genom hela projektets gång. Tillsammans med engagerade kollegor bidrar du till att utveckla både teamet, våra processer och våra arbetsmetoder. Du tillhör ett team med sju andra projektledare inom Technology Development. Gruppen är en del av teknikutvecklingsteamet med ca 30 personer som även består av mekanikkonstruktörer, automationsingenjörer och testingenjörer.
Du rapporterar till Manager Operations Project Management.
Kompetensprofil Vårt krav är att du är utbildad civil-/högskoleingenjör med minst fem års erfarenhet av att leda projekt inom tillverkande industri. Du har erfarenhet av att leda större projekt som omfattar inköp av maskiner och utrustning inom formsprutningsteknik.
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt där du samarbetar med exempelvis entreprenörer och leverantörer. Din samarbetsförmåga och kommunikativa skicklighet är därför avgörande. Du arbetar strukturerat, dokumenterar ditt arbete noggrant och har god förståelse för kvalitetsarbete. Driv och ledarskap är en styrka, du är prestigelös, van vid att leda och motivera team och säkerställer att leveranserna håller hög kvalitet. För att trivas i rollen är du engagerad, flexibel och uppskattar att arbeta med flera parallella projekt med varierande utmaningar. Du trivs i en föränderlig och dynamisk organisation och har en stark vilja att utveckla både människor och processer.
Vi söker dig som:
Är utbildad civil-/högskoleingenjör, gärna inriktning maskin eller produktion.
Har minst fem års erfarenhet av projektledning inom formsprutning.
Har en naturlig förmåga att planera och strukturera ditt arbete.
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Är initiativtagande samt mål- och resultatorienterad.
För mer information kring tjänsten kontakta Elina Meijer, HR BP Operations, elina.meijer@tepe.com
.
Så här söker duNyfiken? Vi ser fram emot att höra från dig! Att söka är enkelt - ladda bara upp ditt CV och svara på några korta frågor.
Vi har tagit bort det personliga brevet i vår rekryteringsprocess. I stället ställer vi ett par riktade frågor som hjälper oss få den information vi faktiskt behöver för att kunna göra en rättvis och tydlig bedömning.
Skicka in din ansökan senast 23 september 2025. Vi tar emot alla ansökningar via vårt rekryteringssystem - inte via mejl - eftersom det ger en rättvis process och en smidigare upplevelse för dig som söker.
För att hitta en bra match - både för dig och för oss - använder vi tester från Alva Labs. Det är vetenskapligt baserade verktyg som hjälper oss att förstå din potential bortom CV:t. Det gör urvalet mer rättvist och ökar chansen att vi hittar den som både trivs och lyckas i rollen.
TePes erbjudande
Det finns många anledningar till varför medarbetare på TePe trivs. Men oavsett vilken roll du arbetar i så kan TePe erbjuda dig:
Möjligheten att arbeta med hållbara, innovativa produkter och lösningar av hög kvalitet, designade för friska leenden världen över.
TePe konstruerar sina egna maskiner och arbetar ständigt med tekniska förbättringar för en säker och effektiv produktion. På TePe kan du få vara med från idé till färdig produkt.
Ett starkt svensk varumärke med produkter som används av konsumenter och rekommenderas av tandvårdsexpertis i 80 länder globalt. TePe samarbetar med kunder och samarbetspartners världen över för att utbilda och skapa medvetenhet om god hälsa.
Ditt välbefinnande är viktigt, därför värdesätter TePe ditt kunnande och din hälsa och vill samtidigt erbjuda en sund arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid. Hos TePe tar du del i kreativa samarbeten, gemensamma aktiviteter och kontinuerlig utveckling. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tepe Munhygienprodukter AB
(org.nr 556224-6487), http://www.tepe.com/sv/ Arbetsplats
TePe HQ & TePe Nordic Jobbnummer
9479502