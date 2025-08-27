Project Manager - Technology Development
TePe Munhygienprodukter AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö
2025-08-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Visa alla jobb hos TePe Munhygienprodukter AB i Malmö
TePe är ett expansivt och globalt företag med huvudkontor och produktion i Malmö. Med utgångspunkt i vår vision om munhälsa för alla, skapar vi produkter som bidrar till friska leenden världen över. TePe's tillväxtresa fortsätter och nu söker vi dig som vill anta utmaningarna i rollen som Project Manager. På TePe får du möjlighet att påverka och vara med från idé till driftsatt utrustning i ett företag som vågar satsa och har investeringsmöjligheter att vara i högteknologisk framkant.
Project Manager - Technology Development
Som teknisk projektledare på TePe arbetar du brett och har helhetsansvar för projekt - från idéfas och planering till färdig lösning i produktionen som förvaltar våra maskiner. Rollen innebär nära samarbete med flera funktioner inom företaget, där du leder och driver maskintekniska projekt som omfattar både egenutvecklad och inköpt utrustning. Eftersom vi konstruerar många av våra maskiner från grunden och dessutom har produktionen in-house får du möjlighet att följa utvecklingen hela vägen, från koncept till färdig maskin i drift.
Ditt ansvar omfattar projektens alla delar - budget, tidplan, scope, kvalitet, säkerhet, miljö och resursplanering - med målet att skapa effektiv och hållbar användning av organisationens resurser. Du är även delaktig i kalkylering, dokumentation och uppföljning genom hela projektet. Tillsammans med engagerade kollegor bidrar du till att utveckla både teamet, våra processer och arbetsmetoder.
Du tillhör ett team med sju andra projektledare inom Technology Development. Gruppen är en del av teknikutvecklingsteamet med ca 30 personer som även består av mekanikkonstruktörer, automationsingenjörer och testingenjörer. Du rapporterar till Manager Operations Project Management.
Kompetensprofil Vårt krav är att du är utbildad civil-/högskoleingenjör med några års erfarenhet av att leda projekt inom tillverkande industri. Du har vana av att leda större projekt som även inkluderat inköp av maskiner och utrustning. Erfarenhet av CAD-verktyg som t.ex. SolidWorks eller Creo är meriterande. Dina kontaktytor är många, både internt och externt med bland annat entreprenörer och leverantörer och därför värdesätter vi din samarbets- och kommunikationsförmåga högt. Du har ett strukturerat arbetssätt och är van att dokumentera ditt arbete väl och har god förståelse för kvalitetsarbete.
Goda ledaregenskaper är en förutsättning, du är prestigelös och har vana av att leda och motivera team i leveranser. För att trivas i rollen är du engagerad och tycker om att hantera flera pågående projekt samtidigt med varierande utmaningar. Du trivs i en föränderlig och dynamisk organisation och har en stark vilja att utveckla både människor och processer.
Vi söker dig som:
Är utbildad civil-/högskoleingenjör, gärna inriktning maskin eller produktion.
Har några års erfarenhet av projektledning i tillverkande industri.
Har en naturlig förmåga at planera och strukturera ditt arbete
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Är initiativtagande samt mål- och resultatorienterad.
Så här söker duNyfiken? Vi ser fram emot att höra från dig! Att söka är enkelt - ladda bara upp ditt CV och svara på några korta frågor.
Vi har tagit bort det personliga brevet i vår rekryteringsprocess. I stället ställer vi ett par riktade frågor som hjälper oss få den information vi faktiskt behöver för att kunna göra en rättvis och tydlig bedömning.
Skicka in din ansökan senast 19 september 2025. Vi tar emot alla ansökningar via vårt rekryteringssystem - inte via mejl - eftersom det ger en rättvis process och en smidigare upplevelse för dig som söker.
För att hitta en bra match - både för dig och för oss - använder vi tester från Alva Labs. Det är vetenskapligt baserade verktyg som hjälper oss att förstå din potential bortom CV:t. Det gör urvalet mer rättvist och ökar chansen att vi hittar den som både trivs och lyckas i rollen.
TePes erbjudande
Det finns många anledningar till varför medarbetare på TePe trivs. Men oavsett vilken roll du arbetar i så kan TePe erbjuda dig:
Möjligheten att arbeta med hållbara, innovativa produkter och lösningar av hög kvalitet, designade för friska leenden världen över.
TePe konstruerar sina egna maskiner och arbetar ständigt med tekniska förbättringar för en säker och effektiv produktion. På TePe kan du få vara med från idé till färdig produkt.
Ett starkt svensk varumärke med produkter som används av konsumenter och rekommenderas av tandvårdsexpertis i 80 länder globalt. TePe samarbetar med kunder och samarbetspartners världen över för att utbilda och skapa medvetenhet om god hälsa.
Ditt välbefinnande är viktigt, därför värdesätter TePe ditt kunnande och din hälsa och vill samtidigt erbjuda en sund arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid. Hos TePe tar du del i kreativa samarbeten, gemensamma aktiviteter och kontinuerlig utveckling. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Detta är ett heltidsjobb.
Tepe Munhygienprodukter AB
TePe HQ & TePe Nordic Jobbnummer
9479480