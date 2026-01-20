Project Manager - Infrastructure
Om rollen
Let 's close the gap
Är du engagerad i att leda framgångsrika infrastrukturprojekt som gör en positiv skillnad i människors liv? Nu har du chansen att vidareutveckla din erfarenhet genom att bli en del av Rambolls expanderande erbjudande inom projektledning. Om du har erfarenhet av projektledning inom stadsutveckling, infrastruktur, mark och anläggning eller energi, så är detta en möjlighet för dig.
Var kommer du att arbeta?
Du kommer att ingå i vår enhet Project Management Infrastructure, en del av vårt globala affärsområde Transport. Vi har idag en verksamhet i Stockholm där vi agerar i beställarrollen som projektledare på uppdrag av både privata och offentliga aktörer. Nu expanderar vi till Västra Götaland, och du kommer att vara en nyckelperson i att utveckla vår nya verksamhet tillsammans med vår ledning.
Vi växer och söker fler medarbetare som vill vara med på vår tillväxtresa. Har du aktuell och mångårig erfarenhet av projektledning kan du vara en stark kandidat till en roll hos oss. Följande tjänster finns att söka:
Projektledare stadsutvecklingsprojekt
Projektledare infrastruktur/mark-anläggningsprojekt
Projektledare energiprojekt
Ramboll Project Management Infrastructur är en verksamhet där vi skapar sammanhållning inom våra kundsegment för och du ska ges möjlighet till en teamkänsla även om du sitter i beställarrollen hos en kund. Våra ledare arbetar nära dig som projektledare för att tillgodose dina behov av utveckling och matcha dina önskemål om uppdrag med våra uppdragsgivares behov.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Som projektledare kommer du att arbeta på uppdrag av våra kunder med att leda samhällsviktiga projekt. Du ansvarar för styrning och uppföljning av ett eller flera projekt enligt upprättade planer samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal och tillstånd. Du utarbetar underlag till tidsuppföljningar, prognoser och kostnadsuppföljningar och mycket mer.
Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För den här rollen bedömer vi att du ska ha:
Teknisk universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120p) eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer vara likvärdig
Mångårig aktuell erfarenhet av projektledning inom anläggningsbranschen, stadsutveckling och/eller energiprojekt.
God förståelse för projektprocesser och projektledningsmetodik hos kommunala och statliga beställare
Du har god kännedom om branschens olika kontraktsformer
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska
B-körkort
Dina personliga egenskaper värdesätts högt. Ditt ledarskap präglas av förtroende, samverkan och tillit. Du skapar resultat genom att engagera och inspirera andra, samtidigt som du tar initiativ och kommunicerar tydligt.
Med en strategisk helhetssyn, stark organisationsförmåga och god samarbetsförmåga lyckas du möta kundernas behov och leverera hållbara lösningar som är anpassade till framtidens samhälle.
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. I ditt CV vill vi att du tar med några referensprojekt, där du beskriver projektet i korta ordalag samt dina arbetsuppgifter/ansvarsområden.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan senast 2026-03-01 .Intervjuer kommer att genomföras löpande.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
med sådana förfrågningar
För den här tjänsten gäller Placeringsort: Göteborg
Ytterligare information
