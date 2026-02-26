Project Controller
2026-02-26
Om rollen
Vi söker nu en Project Controller som vill arbeta affärsnära och ta ett helhetsansvar för den finansiella styrningen i våra projekt.
I rollen ansvarar du för projektens ekonomi genom hela livscykeln - från finansiell planering, budget och prognos till uppföljning, analys och rapportering.
Som Project Controller arbetar du nära projektledare och verksamheten och fungerar som ett viktigt ekonomiskt stöd i projektbeslut. Du bidrar med struktur, analys och insikter som skapar transparens, stärker lönsamhet och säkerställer god ekonomisk kontroll. Rollen innebär även samarbete med ekonomi, linjechefer och andra nyckelfunktioner samt deltagande i anbudsarbete och framtagande av affärscase vid behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för finansiell planering, budgetering och prognostisering i projekt
Följa upp och analysera projektens ekonomiska utfall samt identifiera avvikelser, risker och möjligheter
Ta fram tydliga rapporter och beslutsunderlag till projektledare och ledning
Säkerställa korrekt projektredovisning och internrapportering
Bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt, processer och ekonomisk styrning
Delta i anbudsarbete och kalkylering samt stödja affärscase och nya affärer
Arbeta nära projektledare och verksamheten för att skapa struktur och framdrift i projekten

Kvalifikationer
Examen inom ekonomi, finans eller motsvarande
3-5 års relevant erfarenhet inom ekonomi, gärna i rollen som Project Controller
God förståelse för projektredovisning och internredovisning
Erfarenhet av finansiella system och analysverktyg, gärna Business Central och Power BI
Stark analytisk förmåga och hög noggrannhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är flexibel och har förmåga att anpassa dig till förändrade prioriteringar, även i nya, komplexa eller delvis odefinierade situationer där du självständigt skapar struktur och tydlighet.
Samtidigt gillar du att samarbeta och trivs i tvärfunktionella miljöer där du bidrar där verksamheten har störst behov. Du kommunicerar ekonomisk information på ett tydligt och pedagogiskt sätt och har hög integritet samt vana att hantera konfidentiell information.
Ansökan Välkommen med din ansökan idag, urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekrytering@elbitsystems.se
.
Som ett säkerhetsföretag har vi krav på att du har svenskt medborgarskap samt att man genomför en säkerhetsprövning när man påbörjar sin anställning hos oss.
Om oss Elbit Systems Sweden AB är ett svenskt bolag med visionen att vara det självklara valet för dem som vill skydda samhället och skapa en tryggare värld. Med spetskompetens inom radiotransmission har vi sedan starten 2020 etablerat oss som en ledande aktör och pionjär inom försvar & säkerhet med digitaliserade kommunikation- och ledningsstödsystem. Vi är idag 120 anställda - med mission att med banbrytande teknologi skydda liv, värna frihet och bidra till en tryggare värld.
Vi finns på tre orter i Sverige där vi utvecklar, tillverkar, integrerar och tillhandahåller världsledande produkter och system för applikationer inom försvar och säkerhet. I luften på marken, till havs och inom cyberområdet. Vår verksamhet omfattar kommunikationssystem, ledningsstödsystem, sensorer, telekrig, obemannadesystem och systemintegration.
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Elbit Systems Sweden AB (org.nr 559250-5019)
