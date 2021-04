Project Buyer till globalt fordonsföretag i Eskilstuna! - Poolia Sverige AB - Inköpar- och marknadsjobb i Eskilstuna

Poolia Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Eskilstuna2021-04-14Är du driven, högpresterande och gillar att arbeta hårt men samtidigt ha kul? Har du några års arbetserfarenhet inom inköp och är ivrig att utveckla din kompetens ytterligare? Vill du arbeta globalt genom att interagera med kunder och kollegor runt om i världen? Om detta stämmer in på dig kan du vara den rätta personen för uppdraget som Project Buyer hos vår globala fordonskund i Eskilstuna! Uppdraget förväntas starta i slutet av maj och som det ser ut i dagsläget, pågå i sex månader. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag!2021-04-14Som Project Buyer kommer du ansvara för att hantera inköp av CAPEX-investeringar till företagets svenska anläggningar med huvudsakligt ansvar mot anläggningarna i Eskilstuna, Arvika, Braås och Hallsberg. Tankesättet som genomsyrar verksamheten är att rätt inköpare ska arbeta med rätt projekt, därmed kommer projekten variera beroende på person, erfarenhetsnivå och färdigheter. Du kommer även vara en del av och nära samarbeta med dina kollegor inom "Investment team". Vidare ger tjänsten ger dig en perfekt möjlighet att interagera med människor från hela världen och få god inblick i olika kulturer. Genom formella utbildningar och "learning by doing" kommer ut ges stora möjligheter att utvecklas och växa inom företaget.Dina arbetsuppgifter i huvudsakDriva inköpsaktiviteter för CAPEX investeringsprojektLeda leverantörsförhandlingarBygga och upprätthålla starka affärsrelationer med leverantörerBygga och upprätthålla starka relationer med interna intressenterBygga strategiska affärsplaner för specifika segmentVem är du?För att kvalificera dig för rollen som Project Buyer söker vi dig med:Universitets- eller högskoleexamen som civilingenjör eller inom företagsekonomiTidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som ovanFlytande kunskaper i både svenska och engelska, både muntligt och skriftligtVidare söker vi dig som har hög energi, god prestationsförmåga och integritet. Du har goda kommunikativa förmågor både muntligt och skriftligt och som person är du glad, engagerad och sprider positiv energi runt omkring dig. Vi ser även att du har en förmåga att vara pragmatisk och har öga för helhetsperspektiv. Då arbetet handlar om att bygga relationer samt att förhandla och övertyga ser vi även att du har goda nätverkskunskaper, analytiska färdigheter och förmågan att vara effektiv i olika prestationssituationer.Om verksamhetenKonsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-10Poolia Sverige AB5692454