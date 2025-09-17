Programledare
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 20+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
För vår kund Västra Götalandsregionen söker vi en Programledare.
Bakgrund:
Ett 5-årigt avtal har slutits med Microsoft i juni 2025. VGR måste agera för att positionera sig till ett bättre läge i framtiden och för att mitigera utmaningar som:
Mycket höga licenskostnader som inte matchar behoven
Avtalade undantag för billiga licenser gäller i 2 år (2027)
Vårdprocesserna använder kontorsprogram som systemstöd
Begränsad rådighet, regelefterlevnad
Kompetensprofil
Gedigen erfarenhet av förändringsledning och affärsutveckling
IT-bakgrund med god kunskap om tekniska IT-lösningar
Erfarenhet av projekt- och programarbete och att arbeta och fungera väl i team
Chefs- och ledarerfarenhet
Stor självständighet
Drivande och ansvarstagande
Kommunikativ, strukturerad, analytisk förmåga
God kunskap i svenska i både tal och skrift
Skallkrav
Minst 20 års erfarenhet främst som linjechef, program- eller projektledare i liknande uppdrag
Dokumenterad erfarenhet av att leda arbete kopplat till Microsoft-avtal/licenser och digital arbetsplats.
Vana att arbeta i matrisorganisationer med många intressenter
Förmåga att hantera kunddialog och beställardialog på ett professionellt sätt
Gedigen erfarenhet av- och goda exempel på förändringsledning
Förmåga att visa på ett tydligt ledarskap och god förmåga att kommunicera i en komplex miljö på alla nivåer
Förmåga att driva uppdrag mot uppsatta mål inom givna ramar
Förmåga att sätta sig in i problemen på en taktisk och strategisk nivå samt att själv medverka till att nå målen på samtliga nivåer
Meriterande
Erfarenhet av uppdrag inom vård/region/offentlig sektor
Kunskap och erfarenhet av VGR
Erfarenhet av portföljstyrning
Erfarenhet och förståelse för SAFe-ramverket
Uppdraget
Uppdrag för program SHAKE - Sammanhängande användarvänlig och kostnadseffektiv digital arbetsplats
Programledaren ska operativt driva och koordinera SHAKE-initiativet.
Rollen ansvarar för att säkerställa att aktiviteter kopplade till Microsoftavtalet, målbild, färdplan och migreringar genomförs i tid och med rätt kvalitet.
Säkerställa att alla deadlines kopplade till Microsoftavtalet verkställs.
Operativt koordinera och driva delaktiviteter - antingen själv eller genom att mobilisera befintliga team och produktägare.
Etablera och underhålla en samarbetsstruktur med produktteam, processägare och arkitekter.
Föra en tät dialog med parallella initiativ (ex. Operation Falköga).
Följa upp leveranser, rapportera status, risker och behov till Epic Owner och portföljledning.
Bidra till iterativ utveckling av målbild, strategi och färdplan.
