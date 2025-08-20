Programarkitekt
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Rollen som ansvarig arkitekt innebär att säkerställa att framtagna arkitekturlösningar stödjer verksamhetens behov, målarkitekturer och övriga styrande principer. Uppdraget omfattar både ledning och koordinering av arkitekturarbetet inom aktuella initiativ.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva och samordna arkitekturarbetet inom initiativet.
Leda arbetet med att ta fram lösningsarkitektur.
Säkerställa att lösningsarkitekturen är förankrad och godkänd innan utveckling påbörjas.
Följa upp att utvecklingen sker i enlighet med beslutad arkitektur.
Ge stöd till andra arkitekter och roller samt undanröja hinder vid behov.
Koordinera med parallella initiativ där beroenden finns.
Aktivt arbeta för att minska teknisk skuld.
För större initiativ: tillsammans med beställare ta fram en implementationsroadmap som balanserar affärsnytta med långsiktig it-strategisk utveckling.
Leveranser
Arkitekturdokumentation som löpande uppdateras under initiativets gång.
Framtagande eller uppdatering av övrig arkitekturdokumentation som ska överlämnas till förvaltning.
Implementationsroadmap.
Erfarenheter och kompetensområden
Etablering av motståndskraft och resiliens, exempelvis via cybervault-lösningar.
Tidigare erfarenhet av arbete inom IT/infrastruktur och nätverk.
Kännedom om finansiella regelverk och tekniska plattformar.
Erfarenhet av DORA (Digital Operational Resilience Act).
Formella kompetenser
Resilience och cyber recovery.
Säkerhet och tillgänglighet.
Lösningsarkitektur.
Dokumentation av arkitektur.Publiceringsdatum2025-08-20Dina personliga egenskaper
Van att arbeta i större organisationer.
God kommunikativ förmåga.
Analytisk och strukturerad.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
118 18 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
9468280