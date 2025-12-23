Program Manager
2025-12-23
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en erfaren Program Manager inom industri- och tekniksektorn. Uppdraget är en förstärkning av befintlig program manager-community och tillsätts på grund av ökad aktivitetsnivå och arbetsbelastning. Rollen är central för att säkerställa framdrift, koordinering och leverans i ett komplext programlandskap.
Detta är ett konsultuppdrag, där resursen tillhandahålls via leverantör.
Om uppdragetI rollen som Program Manager ansvarar du för att leda och koordinera ett el
ler flera program med flera parallella initiativ och intressenter. Du arbetar nära både interna och externa parter och säkerställer att mål, tidplan, budget och kvalitet uppfylls.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
Övergripande styrning och uppföljning av program och dess delprojektSäkerställa struktur, governance och rapportering på programnivåKoordinering mellan olika projekt, team och stakeholdersHantering av risker, beroenden och förändringarStöd till organisationen vid ökad aktivitets- och leveransnivåUppdraget bedrivs i en teknisk och industriell miljö med höga krav på struktur, samarbete och leveransförmåga.
KravFör att vara aktuell för uppdraget ska konsulten uppfylla följande krav:
Senior Program Manager (nivå 4-5), med minst 8-12 års relevant erfarenhetDokumenterad erfarenhet av att leda komplexa program i större organisationerStark förmåga inom styrning, planering, uppföljning och intressenthanteringErfarenhet från industriell, teknisk eller verksamhetsnära miljöMycket god kommunikativ förmågaFlytande engelska i tal och skrift
Övrig informationPlaceringsort: Västerås (Banmatarvägen 1)Uppdragsperiod: 11 januari 2026 - 31 augusti 2026Omfattning: HeltidMöjlighet till förlängning: Ja, upp till totalt ca 12 månader
Startdatum: 2026-01-11
Slutdatum: 2026-08-31
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
