Program Controller till Operation Smile Sverige - Signera Rekrytering AB - Administratörsjobb i Stockholm

Signera Rekrytering AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-06-28Operation Smiles programverksamhet befinner sig i en spännande tillväxtfas och därför söker Operation Smile Sverige en erfaren Program Controller som ska tillgodose att bidrag från och avtal med givare efterlevs kopplat till givarkrav och organisationens budget.I din roll verkar du för en hög grad av kostnadsmedvetenhet - detta är en nyckelposition som ska säkerställa att våra intäkter gör maximal nytta mot våra målgrupper runt om i världen. Rollen är nyinrättad och tillhör Enheten för ekonomi, administration och volontärsamordning samt rapporterar till COO. Tjänsten inkluderar uppskattningsvis två arbetsresor per år.Dina huvudsakliga arbetsområden:I tätt samarbete med Programme Manager och programländer följa programcykeln och ansvara för de finansiella frågorna.Ansvara för att hantera, följa upp och återrapportera öronmärkta medel och säkerställa finansiella givarkrav.Löpande stämma av programverksamheten mot budget tillsammans med COO.Samarbeta med och stötta programländer gällande exempelvis finansiell återrapportering, budget, avtal och revision.I tät dialog och samarbete med Operations Smile International följa upp Operation Smile Sveriges finansiering, med särskilt fokus på öronmärkta medel, samt ta fram förslag på omallokering vid icke spenderade medel.Förse Operation Smile International med kvartalsvisa rapporter gällande Operation Smile Sveriges intäkter och kostnader.Stötta den interna budgetprocessen och säkerställa korrekt periodisering kopplat till programverksamheten.Bidra till utveckling av systemstöd, mallar, arkivering och rutiner för finansiell uppföljning av programverksamheten.Förekommande internt ekonomiarbete.Vi erbjuder:På Operation Smile Sverige får du bidra till att förbättra hälsa och livskvalitet för barn i resurssvaga länder och göra deras liv bättre. Vi utgår från våra värderingar i allt vi gör: Glädje i att förändra liv, Modet att utvecklas samt tillsammans mot samma mål. Eftersom detta är en nyinrättad funktion kommer du ha stort inflytande kring arbetssätt och utveckling kopplat till dina arbetsuppgifter.Vi är en snabbfotad medicinsk hjälporganisation med entreprenöriell anda där vi ser möjligheter i utmaningarna. Vi erbjuder en 37,5 timmars arbetsvecka med målstyrd arbetstid och en flexibel arbetsplats vilket innebär ett stort mått av frihet under ansvar. Operation Smile Sverige är medlemmar i Fremia och tillämpar deras kollektivavtal. Vårt kontor är beläget i nya trevliga lokaler på Adolf Fredriks kyrkogata i Stockholm.Vem är du?Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomiområdet och erfarenhet av finansiell uppföljning av program eller projekt inom en internationell biståndsorganisation. Vi ser framför oss att du tidigare har arbetat med redovisning, bokslut, kontoavstämningar och avtalsgranskning. Vidare har du mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska samt är en van användare av Excel.Har du erfarenhet av återrapportering mot givare som exempelvis Postkodlotteriet, Radiohjälpen eller SIDA ser vi det som meriterande liksom om du tidigare arbetat utomlands, gärna i något av Operation Smiles programländer.Som person är du stabil, lösningsorienterad och trygg i din kompetens. Du står för struktur, ordning och reda samt gillar att sätta rutiner för att förenkla och effektivisera arbetet på din arbetsplats. Du kan förklara komplexa ekonomitermer på ett enkelt sätt och delar gärna med dig av din kunskap till andra. I rollen läggs stor tonvikt på samverkan internt både i Sverige och internationellt. God samarbetsförmåga ser vi därför som en förutsättning för att lyckas i uppdraget.2021-06-28Känns detta som en roll för dig? I så fall ser vi fram emot att du registrerar CV och ett motivationsbrev om varför du ska bli Program Controller hos Operation Smile Sverige via signerarekrytering.se. Sista ansökningsdag är den 15:e augusti, men vänta inte med att skicka in din ansökan eftersom urval och intervjuer sker löpande. Eventuella frågor besvaras gärna av Signeras konsult Anna Hultkrantz, 073-834 33 20.Om Operation Smile:Operation Smile är en internationell hjälporganisation som bildades i USA 1982 och i Sverige 2010. Totalt finns 5000 medicinska volontärer från 60 länder, varav 200 i Norden. Med stöd av generösa givare, både av privatpersoner och företag, har Operation Smile hittills genomfört 290 000 operationer i närmare 60 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Varje operation förändrar ett barns liv för alltid. Operation Smiles vision är en framtid där alla människor har tillgång till säker kirurgi som förbättrar hälsa och livskvalitet. Tack vare våra medicinska volontärer, som delar med sig av sin tid och sin kunskap, kan vi erbjuda barn i låg- och medelinkomstländer operationer utan kostnad för deras familjer. Operation Smile är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation. Vi kontrolleras av Svensk insamlingskontroll och har 90-konto.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-15