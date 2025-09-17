Professor i omvårdnad
Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskaper / Högskolejobb / Östersund Visa alla högskolejobb i Östersund
2025-09-17
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskaper i Östersund
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund.
Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.
Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och arbetshälsovetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).
Ämnet omvårdnad som är en del av institutionen erbjuder kurser, utbildningar på grund, avancerad nivå i form av specialistutbildning barnsjuksköterska, specialistutbildning distriktssjuksköterska, specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård samt utbildning på magister, master och forskarnivå. Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är engagerad i undervisning och forskning och som vill vara en del av vårt kollegium, där du förväntas vara fysisk närvarande. Hos oss är det korta beslutsvägar och inom kollegiet finns stor möjlighet att påverka. Vi är ett växande lärosäte som jobbar mycket med att göra utbildning och forskning möjlig för alla via såväl campusförlagd utbildning som via distansutbildning.
Som professor i omvårdnad har du övergripande ansvar för kvaliteten i grundutbildning, specialistutbildning, magister- och masterutbildning och forskning och för det fortsatta arbetet med uppbyggnad av forskarutbildningsämnet omvårdnad och forskarmiljön runt detta. Förutom egen forskning, undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, ingår att tillsammans med kollegor vid institutionen för hälsovetenskaper och andra institutioner och lärosäten, utveckla forskning, utbildning och kontakter med relevans för sjuksköterskeutbildning, specialistutbildning och magister och mastersprogram samt för det omgivande samhället. Våra nya professorer förväntas också delta aktivt i institutionens kvalitetsarbete, forskarutbildning samt arbeta för att erhålla egna forskningsresurser.
Ämnets forskning berör omvårdnad och hälsa i glesbygdskontext och är inriktad på A) Hälsofrämjande och hållbar omvårdnad, med fokus på patient, närstående och samhälle B) Professionsutveckling för hållbar omvårdnad, med fokus på disciplin och samhälle.
Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap., 3§). Vidare gäller behörighetskrav som beskrivs ihttps://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447
samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/huv/anstallningsrad/tidigare/huv---regler-och-anvisningar-vid-anstallning-och-befordran-samt-vid-antagning-av-docent.pdf
För att vara behörig krävs även att den sökande är sjuksköterska med doktorsexamen i omvårdnad.
För behörighet som professor krävs högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, om detta saknas ska anställd professor uppnå detta inom två år från anställningstillfället.
Övriga krav
Kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är ett krav.
De personliga egenskaper som krävs i befattningen är dokumenterad god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga, samt förmåga att vara flexibel och att arbeta strukturerat och organiserat.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Omvårdnad omfattar flera specialiteter och de sökande bör därför ha en bred erfarenhet av forskning och undervisning inom hela ämnesområdet.
Det är meriterande om den sökande har specialistsjuksköterskeexamen kopplat till någon av våra utbildningar på avancerad nivå, specialistutbildning barnsjuksköterska, specialistutbildning distriktssjuksköterska eller specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.
Övriga grunder för bedömning av anställningen är:
- En förmåga att samarbeta med intresse för utveckling av omvårdnadsämnet i enlighet med institutionens pågående utbildning och forskning, samt överensstämma med avdelningens strategi för forskning och utbildning.
- En dokumenterad förmåga att initiera och framgångsrikt leda forskningsprojekt samt att handleda doktorander fram till disputation.
- En dokumenterad förmåga att arbeta strategiskt med utbildningskvalitet på grund, avancerad och forskningsnivå.
- Erfarenhet av och förmåga att bidra till att söka och i konkurrens erhålla extern finansiering för forskning.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grund, avancerad och forskarnivå.
- Internationella erfarenheter.
- Dokumenterade erfarenheter av samverkan.
Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447
Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Östersund
Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Mikael Nordenmark, mikael.nordenmark@miun.se
samt/eller proprefekt Lars Hammarström, lars.hammarstrom@miun.se
eller professor och ämnesföreträdare Lisbeth Kristiansen, lisbeth.kristiansen@miun.se
och professor Christina Melin-Johansson, christina.melin-johansson@miun.se
. Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.
Se övriga instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2025-10-15. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MIUN 2025/2126". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mittuniversitetet
(org.nr 202100-4524) Arbetsplats
Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskaper Jobbnummer
9514036