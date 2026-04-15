Professor i fysioterapi
-med inriktning mot utbildning och forskning
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Institutionen med cirka 540 anställda består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.
Avdelningen för fysioterapi har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning med hög kvalitet inom sjukgymnastik/fysioterapi. Utbildning bedrivs på grundnivå (fysioterapeutprogrammet), avancerad nivå(magister) och på forskarutbildningsnivå. Utöver det ger avdelningen ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar
Ämnesbeskrivning
Ämnet fysioterapi har rörelse som utgångspunkt för människans funktion, aktivitetsförmåga och hur rörelse främjar hälsa. Forskningen bidrar till att utveckla kunskap och teorier samt evidensbaserade åtgärder. Fysioterapi är ett tvärvetenskapligt ämne med inriktningar och specialisering såsom i neurologi, ortopedi, respiration, cirkulation, geriatrik och pediatrik
Din roll
Vid avdelningen för fysioterapi möter du en stimulerande och kreativ arbetsmiljö tillsammans med engagerade kollegor som bedriver forskning och utbildning av högsta kvalitet. Som professor förväntas du med starkt engagemang leda och vidareutveckla avdelningens forskning samt utbildningen inom fysioterapi.
Utöver att själv bedriva och leda forskning på internationellt ledande nivå ska du även ansvara för och medverka i ledningen av den pedagogiska utvecklingen. Du ska även stärka utbildningens forskningsanknytning och vidareutveckla samarbetet med kliniska verksamheter. Anställningen innebär ansvar för att forma och samordna ämnets forskningsprofil, stärka samverkan med klinik samt handleda studenter, doktorander och postdoktorer inom fysioterapins olika områden.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor med inriktning mot utbildning och forskning är den som visat utmärkt pedagogisk skicklighet och mycket god vetenskaplig skicklighet och klinisk skicklighet.
Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav som anges i anvisningar till anställningsordningen och dessa bedöms i förhållande till den fastställda anställningsprofilens ämnesområde:
Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet.
Ytterligare behörighetskrav
Du ska vara legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
Då undervisning och examination främst sker på svenska ska du besitta god kunskap och färdighet i svenska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensskalan GERS).
Därutöver gäller även att du ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.Om sådan utbildning saknas vid anställningstillfället ska du inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
Bedömningsgrunder
Anställningen har inriktning mot utbildning och forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (3), ledarskap- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).
Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen och dessa bedöms i förhållande till fastställd anställningsprofil:
Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet.
Det är dessutom meriterande att du har uppvisat
Erfarenhet och kompetens i att leda och samordna akademisk och klinisk fysioterapi
Erfarenhet och skicklighet i att utveckla fysioterapi som huvudämne
Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relation till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.
Placering: Flemingsberg
Placering: Flemingsberg

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle | Karolinska Institutet

Publiceringsdatum 2026-04-15
Ansökan ska bestå av följande handlingar: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).
Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.
Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen ser vi gärna att handlingarna inkommer på engelska.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
