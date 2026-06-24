Professor i arbetsterapi
Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle / Högskolejobb / Huddinge Visa alla högskolejobb i Huddinge
2026-06-24
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle i Huddinge
Avdelningen för arbetsterapi är en dynamisk och kreativ utbildnings- och forskningsmiljö vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, belägen på Campus Flemingsberg i södra Stockholm. Vi söker en professor med starka meriter inom arbetsterapi, arbetsvetenskap och pedagogik, och som med engagemang kan bidra till och vidareutveckla arbetsterapi, aktivitetsvetenskap och utbildning vid Karolinska Institutet.
Avdelningens vision är att bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och interprofessionellt samarbete med vetenskaplig grund inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap.
Utbildning bedrivs på grundnivå (arbetsterapeutprogrammet), avancerad nivå (magister i arbetsterapi), samt fristående och valbara kurser och på forskarnivå. Avdelningen har cirka 50 anställda, cirka 10 registrerade doktorander och omfattar tre forskargrupper med tvärvetenskaplig forskning inom arbetsterapi.
Ämnesbeskrivning
Arbetsterapi är huvudämne inom ett av Karolinska Institutets utbildningsprogram på grundnivå, arbetsterapeutprogrammet, och på kurser på avancerad nivå inom området. Den vetenskapliga disciplinen arbetsterapi bygger på teori och praktik om mänskliga aktiviteter som skapar engagemang och förändring på såväl individ- som grupp- och systemnivå. Ämnet utvecklar kunskap om mänskliga aktiviteter och hur dessa kan användas i vardagsaktiviteter och arbetsterapi. Genom utbildning och forskning inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap kan jämlikhet i hälsa och social förändring drivas igenom.
Din roll
Vi söker dig som har en internationellt ledande forskningsverksamhet inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap samt erfarenhet av att både leda utbildningsverksamhet och bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete.
Vid avdelningen för arbetsterapi finns en stimulerande och kreativ arbetsmiljö och tillsammans med engagerade kollegor bedriver du som professor forskningsverksamhet och utbildning av hög kvalitet. Som professor kommer du att leda en forskargrupp som förväntas bedriva internationellt ledande forskning inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap.
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och examination på arbetsterapeutprogrammets kurser inom huvudområdet arbetsterapi. I rollen ingår ansvar för att forskningsanknyta utbildningen och att företräda huvudområdet samt vidareutveckla samarbetet med kliniska verksamheter. Undervisning och examination på avancerad nivå kan också ingå i arbetsuppgifterna liksom undervisning på forskarutbildningskurser. Du kommer att vara ledande i utbildningsverksamheten och det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor med inriktning mot utbildning och forskning är den som visat utmärkt pedagogisk skicklighet och mycket god vetenskaplig skicklighet.
Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav som anges i anvisningar till anställningsordningen och dessa bedöms i förhållande till den fastställda anställningsprofilens ämnesområde:
Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet.
Ytterligare behörighetskrav
Du ska ha avlagt arbetsterapeutexamen, vara legitimerad arbetsterapeut eller ha motsvarande utbildning i arbetsterapi och aktivitetsvetenskap.
Eftersom anställningen innefattar uppdrag som examinator ska du besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk, GERS). Kommande intervju kan därmed ske helt eller delvis på svenska.
Därutöver gäller även att du ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.Om sådan utbildning saknas vid anställningstillfället ska du inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
Bedömningsgrunder
Anställningen har inriktning mot utbildning och forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (3), ledarskap- och samverkansskicklighet (2).
Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen och dessa bedöms i förhållande till fastställd anställningsprofil:
Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet.
Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-24Så ansöker du
Ansökan ska bestå av följande handlingar: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).
Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.
Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen ser vi gärna att handlingarna inkommer på engelska.
KI tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt våra kollektivavtal RALS och RALS-T.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.
Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Institutet
(org.nr 202100-2973), https://ki.se/om-ki/jobba-pa-ki
Alfred Nobels allé 23 (visa karta
)
141 83 HUDDINGE Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Kontakt
biträdande prefekt
Lena von Koch lena.von.koch@ki.se Jobbnummer
9976164