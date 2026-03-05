Professionell Håltagare Stockholm
Bemanning Sverige Byrå AB / Betongarbetarjobb / Stockholm Visa alla betongarbetarjobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemanning Sverige Byrå AB i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Tyresö
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu ett flertal professionella håltagare för direktrekrytering till de främsta aktörerna inom håltagning i Stockholm.
Vi söker en erfaren håltagare för att utföra precisionshåltagning i olika typer av material såsom betong, tegel och sten.
Som håltagare kommer du att arbeta enligt ritningar och specifikationer för att säkerställa korrekt placering och dimensioner på hålen. Din roll innefattar även användning av olika typer av maskiner och verktyg för att utföra arbetet effektivt och säkert.
Du förväntas följa företagets säkerhetsföreskrifter för att minimera risker och olyckor på arbetsplatsen samt samarbeta med övriga teammedlemmar för att säkerställa smidig och effektiv arbetsprocess.
Kvalifikationer: Erfarenhet av håltagning inom bygg- eller anläggningsbranschen är ett krav. God förståelse för olika material och deras egenskaper. Förmåga att läsa och tolka ritningar och specifikationer. Säkerhets medvetenhet och förmåga att följa säkerhetsföreskrifter. Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till olika arbetsmiljöer och projekt.
Förmåner: Konkurrenskraftig lön och villkor (kollektivavtal) Projekt bland ledande aktörer Varierande arbetsuppgifter med moderna verktyg och maskiner Stabil och långsiktig anställning i företag som ligger i framkant gällande personalvård och utveckling Möjlighet att arbeta med spännande projekt i Stockholm
Övrigt: Anställnings omfattning: Heltid
Kontakt & Ansökan: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterings specialist inom Bygg infrastruktur Thomas Hellström på info@bemanningsverige.se
Vi genomför löpande urval och uppmuntrar dig att skicka in din ansökan via systemet så snart som möjligt, för att säkerställa din medverkan i urvalsprocessen.
Vi ser varmt fram emot din ansökan redan idag!.
Bemanning Sverige Byrå AB är ett bemanning och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av Bygg infrastruktur och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen business Tower. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva bemanning och rekryterings lösningar genom professionella processer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5567180-1877287". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemanning Sverige Byrå AB
(org.nr 559101-0060), https://jobb.bemanningsverige.se
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 77 STOCKHOLM Jobbnummer
9780377