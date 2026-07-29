Produktutvecklare till Medclair
Bravura Sverige AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2026-07-29
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Vill du utveckla unika produkter där du får bidra med ditt tekniska intresse för att minska den globala klimatpåverkan? Har du erfarenhet av projektledning och utveckling i en reglerad miljö? Hos Medclair får du en central roll i att produktifiera och vidareutveckla världsunika lösningar för hantering av lustgas på ett flexibelt och framåtlutat företag.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Medclair.Om företaget
Medclair är ett svenskt cleantech-företag grundat 2013 med en tydlig ambition: att minska klimatpåverkan från lustgas och samtidigt förbättra arbetsmiljön i vårdrelaterade verksamheter. Lustgas är en vanligt förekommande medicinsk gas inom exempelvis förlossningsvård, barnsjukvård och tandvård – men den är också en av de mest klimatpåverkande växthusgaserna. Medclair har därför utvecklat innovativa reningsteknologier som effektivt fångar upp och destruerar lustgas innan den släpps ut i atmosfären.
Medclair har etablerat sig som en ledande aktör på området, med kunder inom såväl offentlig som privat vård. Utöver huvudprodukterna tillhandahåller Medclair också eftermarknadsservice, teknisk support och förebyggande underhåll för att säkerställa långsiktig drift och kundnöjdhet. De har sin starkaste marknadsnärvaro i Norden, men har på kort tid byggt upp en imponerande global närvaro med produkter distribuerade i över 20 länder.
Hos Medclair blir du en del av en platt organisation vilket innebär korta beslutsvägar och du blir en del av ett engagerat team i en framåtdriven företagskultur.
Ansvarsområden
Rollen är teknisk, praktisk och varierad, där du både medverkar i nyutveckling och driver förbättringar av befintliga system. Du driver arbetet från prototypstadiet till en färdig, certifierad och producerbar produkt. Du arbetar praktiskt och tekniskt nära konstruktionen och fungerar som länken mellan R&D, produktion och externa leverantörer. En stor del av rollen handlar om att kommersialisera lösningar som tagits fram i R&D – där du gör tekniska bedömningar, väljer komponenter, granskar testrapporter från tredjeparts-labb och säkerställer att produkter uppfyller relevanta regelverk.Dina arbetsuppgifter
Identifiera och kvalificera komponenter och leverantörer
Säkerställa att konstruktioner följer regulatoriska direktiv
Stötta produktionen i tekniska frågor, felsökning och förbättringsarbete
Genomföra löpande justeringar och förbättringar i befintliga produkter
Arbeta tätt tillsammans med produktdesigner och utvecklingsteam för att driva projekt framåt
Delta i framtagning och testning av prototyper
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
Relevant arbetslivserfarenhet alternativt utbildning inom maskin, elektro, fysik, teknisk design eller liknande
Minst 2 års erfarenhet från utveckling av maskiner eller elektronik
Praktisk förståelse för gasflöde och dess process
Har erfarenhet av CE‐märkning och regulatoriska miljöer
Flytande svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av medicinteknik och MDD/MDR
Kunskap om ISO 13485
Personliga egenskaper För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som kombinerar ett starkt operativt driv med en kreativ förmåga att själv aktivt hitta information för att komma vidare i arbetet. Du trivs i en miljö där tempot är högt, men där man arbetar tillsammans i nära samarbete. Du är proaktiv och lösningsorienterad; istället för att vänta på instruktioner söker du aktivt information och bygger de samarbeten som krävs för att föra arbetet framåt. Du har mandat och mod att fatta beslut, men gör det med en lyhördhet som bjuder in till dialog snarare än försvar. Vi värdesätter din förmåga att kombinera struktur och analys med ett prestigelöst förhållningssätt där du gärna delar med dig av din kunskap. Du förstår att vår framgång mäts i kollektiv leveranssäkerhet och du tar ett naturligt ansvar för att bidra till en öppen och stöttande kultur.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: På kontoret i Skarpnäck, Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7332172-2122637". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10015586